День интернет-рекламы

Дата проведения: 

29.02.2020

Место проведения: 

Платно

Твой шанс прокачаться в интернет-маркетинге за один день. Конференция "День интернет-рекоамы" 29 февраля в Москве + Онлайн

  • 3 потока докладов для маркетологов и предпринимателей
  • Новинки и тренды в контексте, SMM, нативной рекламе, SEO, контент-маркетинге, мобильных технологиях, системах автоматизации.
  • Выставка полезных сервисов с подарками и розыгрышами
  • Новые перспективные знакомства и обмен опытом

Все, чтобы держать руку на пульсе, на одной конференции от TRINET.WebFacultet и GetResponse!

Регистрируйся вместе с коллегами – сэкономьте до 30%.
 

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