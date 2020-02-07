День интернет-рекламы

Дата проведения:
29.02.2020
Место проведения:
Платно
Версия для печати
Регистрируйся вместе с коллегами – сэкономьте до 30%.
Твой шанс прокачаться в интернет-маркетинге за один день. Конференция "День интернет-рекоамы" 29 февраля в Москве + Онлайн
- 3 потока докладов для маркетологов и предпринимателей
- Новинки и тренды в контексте, SMM, нативной рекламе, SEO, контент-маркетинге, мобильных технологиях, системах автоматизации.
- Выставка полезных сервисов с подарками и розыгрышами
- Новые перспективные знакомства и обмен опытом
Все, чтобы держать руку на пульсе, на одной конференции от TRINET.WebFacultet и GetResponse!
Регистрируйся вместе с коллегами – сэкономьте до 30%.
Горячие темы