VI ежегодная технологическая конференция InTech-2020 «Инновации в технологиях»

В этом году конференция посвящена обсуждению ключевых ИТ-трендов ближайших лет, новейших ИТ-технологий, наиболее перспективных для развития бизнеса Беларуси.

Почему стоит посетить InTech-2020?

Услышите реальные кейсы и советы от представителей мировых ИТ-компаний

Получите рабочие инструменты и стратегии для своего бизнеса

Разберетесь в новых ИТ-трендах и перспективах их применения

Познакомитесь с известными экспертами, основателями крупных ИТ-компаний

Зарядитесь новыми идеями для вашего бизнеса

15+ спикеров

Представители мировых ИТ-компаний – VMware, Лаборатория Касперского, Positive Technologies, Cisco, Schneider Electric, One Identity, Autodesk, Check Point, Dell и др. – расскажут об основных стратегически-важных для развития бизнеса инновационных технологиях на ближайшие годы.

20+ докладов

В I части конференции – Talk Session «What's next fot IT» – состоится обсуждение перспектив цифровой трансформации бизнеса.

Во II части будут идти 2 параллельных тематических сессии:

DIGITAL TRANSFORMATION (Big Data/Мобильные сервисы/IoT/Artificial intelligence)

SECURITY (Комплексная защита сети/Защита от направленных атак/Защита инфраструктуры)

Кроме того, в этом году появится специальная зона нетворкинга «Academy» (11:00 - 16:00), где участники смогут протестировать решения, посмотреть демо-версии продуктов, задать любые вопросы экспертам.

Зона нетворкинга «Academy»: Мини-воркшопы VMware (vSan, Horizon, NSX, MDM) | САПР-стенды «Управление стройкой» и «Решения по машиностроению» | Дополненная реальность | Информационная безопасность | ETHIC | Microsoft Teams | Sneider Electric демо-кейс «Живой ЦОД» |Облачные технологии | ВКС / Room Kit CISCO | Veeam.

Дата и время: 19 марта, 09.30 – 16.30.

Место проведения: Minsk Marriott Hotel, пр. Победителей, 20.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.

Подробная программа и ссылка на регистрацию: http://bit.ly/2vaXel9