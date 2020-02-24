VI ежегодная технологическая конференция InTech-2020 «Инновации в технологиях»

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В этом году конференция посвящена обсуждению ключевых ИТ-трендов ближайших лет, новейших ИТ-технологий, наиболее перспективных для развития бизнеса Беларуси.
Почему стоит посетить InTech-2020?
- Услышите реальные кейсы и советы от представителей мировых ИТ-компаний
- Получите рабочие инструменты и стратегии для своего бизнеса
- Разберетесь в новых ИТ-трендах и перспективах их применения
- Познакомитесь с известными экспертами, основателями крупных ИТ-компаний
- Зарядитесь новыми идеями для вашего бизнеса
15+ спикеров
Представители мировых ИТ-компаний – VMware, Лаборатория Касперского, Positive Technologies, Cisco, Schneider Electric, One Identity, Autodesk, Check Point, Dell и др. – расскажут об основных стратегически-важных для развития бизнеса инновационных технологиях на ближайшие годы.
20+ докладов
В I части конференции – Talk Session «What's next fot IT» – состоится обсуждение перспектив цифровой трансформации бизнеса.
Во II части будут идти 2 параллельных тематических сессии:
- DIGITAL TRANSFORMATION (Big Data/Мобильные сервисы/IoT/Artificial intelligence)
- SECURITY (Комплексная защита сети/Защита от направленных атак/Защита инфраструктуры)
Кроме того, в этом году появится специальная зона нетворкинга «Academy» (11:00 - 16:00), где участники смогут протестировать решения, посмотреть демо-версии продуктов, задать любые вопросы экспертам.
Зона нетворкинга «Academy»: Мини-воркшопы VMware (vSan, Horizon, NSX, MDM) | САПР-стенды «Управление стройкой» и «Решения по машиностроению» | Дополненная реальность | Информационная безопасность | ETHIC | Microsoft Teams | Sneider Electric демо-кейс «Живой ЦОД» |Облачные технологии | ВКС / Room Kit CISCO | Veeam.
Дата и время: 19 марта, 09.30 – 16.30.
Место проведения: Minsk Marriott Hotel, пр. Победителей, 20.
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.
Подробная программа и ссылка на регистрацию: http://bit.ly/2vaXel9
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