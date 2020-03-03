C++ CoreHard Spring 2020

10-11 апреля состоится Международная конференция для С++ разработчиков CoreHard Spring 2020.

10 апреля пройдет четыре восьмичасовых мастер-класса:

от Антона Полухина — «Шустрый и современный C++»

от Rainer Grimm — «Concurrency with modern C++»

два других мастер-класса в процессе утверждения и станут известны совсем скоро

11 апреля Вас ждут 3 потока, 17 докладов длительностью 60 минут от экспертов в области C++ программирования из Беларуси, России, Украины, Сербии, Германии, Великобритании.

Вот лишь малая часть докладов, которые услышат участники CoreHard Spring 2020:

«Настоящее и будущее copy elision» - Антон Полухин

«Best practices in modern C++» - Rainer Grimm

«Types, Tests and Total Functions - a Perfect Storm» - Phil Nash

«SG6 Numerics: что, зачем и почему» - Александр Зайцев

Ознакомиться подробнее с программой → https://conference.corehard.by/ru

Купить билет → https://bezkassira.by/corehardspring2020-8060/

Адрес проведения конференции: г. Минск, пр. Газеты Правда, 11

Стоимость участия: от 260 рублей