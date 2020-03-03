C++ CoreHard Spring 2020

Дата проведения:
с 10.04.2020 по 11.04.2020
Место проведения:
Платно
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10-11 апреля состоится Международная конференция для С++ разработчиков CoreHard Spring 2020.
10 апреля пройдет четыре восьмичасовых мастер-класса:
- от Антона Полухина — «Шустрый и современный C++»
- от Rainer Grimm — «Concurrency with modern C++»
- два других мастер-класса в процессе утверждения и станут известны совсем скоро
11 апреля Вас ждут 3 потока, 17 докладов длительностью 60 минут от экспертов в области C++ программирования из Беларуси, России, Украины, Сербии, Германии, Великобритании.
Вот лишь малая часть докладов, которые услышат участники CoreHard Spring 2020:
- «Настоящее и будущее copy elision» - Антон Полухин
- «Best practices in modern C++» - Rainer Grimm
- «Types, Tests and Total Functions - a Perfect Storm» - Phil Nash
- «SG6 Numerics: что, зачем и почему» - Александр Зайцев
Ознакомиться подробнее с программой → https://conference.corehard.by/ru
Купить билет → https://bezkassira.by/corehardspring2020-8060/
Адрес проведения конференции: г. Минск, пр. Газеты Правда, 11
Стоимость участия: от 260 рублей
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