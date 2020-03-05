Conference for Flutter Technology Enthusiasts

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Первая Flutter Conference в Беларуси!
18 апреля состоится первая в Беларуси конференция, посвященная технологии Flutter.
Flutter - это представленный компанией Google фреймворк для создания кросс-платформенных приложений. С помощью него можно разрабатывать ПО под Android и iOS с одной кодовой базой, а также веб и десктопные приложения.
Flutter привлекает к себе большой интерес и внимание крупных компаний — Ebay, Groupon, Capital One по нескольким причинам: скорость разработки и высокая производительность, а еще очень быстрое развитие и совершенствование.
Мероприятие будет интересно mobile и front-end разработчикам и всем, кто хочет узнать о перспективе технологии, пообщаться с экспертами и представителями компаний, которые имеют у себя Flutter-разработку.
До 20 марта можно приобрести early bird билеты стоимостью всего 20 рублей а также билеты на воркшоп по такой же цене.
В программе:
- Workshop, где вы сможете под руководством опытного тренера детально погрузиться в специфику инфраструктуры
- 5 докладов от спикеры из Европы и России
- Нетворкинг с экспертами и энтузиастами Flutter
Спикеры:
- Remi Rousselet,
Flutter Software engineer at TAB, Author of Provider and Flutter Hooks packages, Paris
- Aleksandr Denisov
Co-Head of Flutter Competency in EPAM Systems, GDG Moscow Organizer
- Gennady Evstratov
Software architect, Head of iOS workgroup at Yandex.Taxi
Lead of the first Yandex.Taxi Flutter Project, Moscow
Программа дополняется и мы вот-вот объявим новых докладчиков!
Билеты на мероприятие здесь.
Встреча пройдет в хабе SUP. по адресу: г.Минск, проспект Машерова, 11/1.
Сайт конфренции: flutterconf.by
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