Conference for Flutter Technology Enthusiasts

Первая Flutter Conference в Беларуси!

18 апреля состоится первая в Беларуси конференция, посвященная технологии Flutter.

Flutter - это представленный компанией Google фреймворк для создания кросс-платформенных приложений. С помощью него можно разрабатывать ПО под Android и iOS с одной кодовой базой, а также веб и десктопные приложения.

Flutter привлекает к себе большой интерес и внимание крупных компаний — Ebay, Groupon, Capital One по нескольким причинам: скорость разработки и высокая производительность, а еще очень быстрое развитие и совершенствование.

Мероприятие будет интересно mobile и front-end разработчикам и всем, кто хочет узнать о перспективе технологии, пообщаться с экспертами и представителями компаний, которые имеют у себя Flutter-разработку.

До 20 марта можно приобрести early bird билеты стоимостью всего 20 рублей а также билеты на воркшоп по такой же цене.

В программе:

Workshop, где вы сможете под руководством опытного тренера детально погрузиться в специфику инфраструктуры

5 докладов от спикеры из Европы и России

Нетворкинг с экспертами и энтузиастами Flutter

Спикеры:

Remi Rousselet,

Flutter Software engineer at TAB, Author of Provider and Flutter Hooks packages, Paris

Aleksandr Denisov

Co-Head of Flutter Competency in EPAM Systems, GDG Moscow Organizer

Gennady Evstratov

Software architect, Head of iOS workgroup at Yandex.Taxi

Lead of the first Yandex.Taxi Flutter Project, Moscow

Программа дополняется и мы вот-вот объявим новых докладчиков!

Билеты на мероприятие здесь.

Встреча пройдет в хабе SUP. по адресу: г.Минск, проспект Машерова, 11/1.

Сайт конфренции: flutterconf.by

Следите за новостями конференции в Twitter, Facebook, VK, а также в нашем аккаунте в Instagram и в группе в Телеграм.