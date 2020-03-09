Форум о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City пройдет в Беларуси 16 апреля. Впервые проблематика Smart City будет рассмотрена комплексно – с учетом многочисленных вызовов, которые ставит перед городами Беларуси процесс урбанизации и глобализации, – и с участием всех заинтересованных министерств и ведомств, широкого круга белорусских и зарубежных экспертов.

На Smart City Forum обсудят концептуальные вопросы создания и функционирования умных городов, а также технологии и эффективные подходы к внедрению концепции Smart City в Беларуси. Кроме того будут проанализированы ошибки, допущенные при построении Smart City за рубежом.

В Беларуси перспективы «умного города» также чрезвычайно широки – цифровизация городского пространства является одним из приоритетов Декрета Президента №8 «О развитии цифровой экономики». Хотя на данный момент работа в этом направлении фрагментирована, все игроки рынка хотят видеть системный подход к реализации концепции Smart City.

Minsk Smart City Forum 2020 станет площадкой для эффективного взаимодействия и обмена опытом между регламентирующими органами, областными, городскими и районными администрациями, заказчиками решений в области Smart City, интеграторами и поставщиками решений. Основной акцент Форума — демонстрация перспективных решений и взаимодействие между органами государственной и местной власти, экспертным сообществом и бизнесом.

Во время двухдневной работы Форума его участники смогут предложить и изучить доклады, пройти воркшопы и включиться в экспертные дискуссии. На Форуме также будут продемонстрированы разработки, концепты, прототипы и готовые решения для SmartCity. Особенностью Smart City Forum станет выезд на пилотные объекты, реализованные в Минске и минском регионе. Также предполагается организованный процесс общения между заинтересованными сторонами для формирования рабочих групп и налаживания партнерств между городскими администрациями, экспертами и бизнесом.

Реализация проектов на основе концепций «Умный город» и «Умный дом» входит в Программу деятельности правительства на 2018-2020 годы. В соответствии с Указом президента от 31 декабря 2018 года в Оршанском районе будет реализована подпрограмма «Умный город».

В Беларуси активно реализуются пилотные проекты в области «умного дома» в таких городах, как Орша, Полоцк, Новополоцк, Новогрудок, Кричев. В течение нескольких лет десятки городов станут платформами для реализации проектов в этой области.

В Беларуси сформировалась достаточная экспертиза и практика в области решений Smart City. Впрочем, многие технологии и кейсы, как и их авторы и исполнители, остаются не известны не только для широкой аудитории, но и для непосредственных заказчиков проектов. С другой стороны, некоторые белорусские компании-разработчики решений в области «умного города» активно работают на зарубежном рынке.

К участию в форуме приглашаются представители органов государственного управления, предприятий, научно-исследовательских организаций, международных и общественных организаций, а также энтузиасты, увлеченные темой умного города. Также есть возможность стать спикером Форума и поделиться своей экспертизой – оргкомитет принимает заявки.

Все заявленные доклады проходят модерацию программного комитета, в состав которого входят:

- Дмитрий Навой – начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции ГАИ МВД;

- Владимир Ивашко – заместитель директора по науке и развитию ОАО «Гипросвязь»;

- Юрий Важник – Председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, директор Научно-производственного унитарного предприятия «БАЭС»;

- Андрей Дюсьмикеев – IoT & Smart city solution archtect at EPAM Systems, инновационный предприниматель, математик, инженер;

- Мария Абламейко – член коллектива исполнителей по разработке дорожной карты по созданию «умного города» в Орше;

- Михаил Дорошевич – координатор инициативы Minsk Smart City, автор ряда концепций в сфере Smart City, директор Digital Hub.

Программный комитет дополняется новыми членами.

Узнать больше информации о Форуме, предложить свой доклад и стать партнером можно на официальном сайте форума https://smartcityforum.by

Организаторы форума: