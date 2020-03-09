Дата проведения:
Место проведения:
Форум о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City пройдет в Беларуси 16 апреля. Впервые проблематика Smart City будет рассмотрена комплексно – с учетом многочисленных вызовов, которые ставит перед городами Беларуси процесс урбанизации и глобализации, – и с участием всех заинтересованных министерств и ведомств, широкого круга белорусских и зарубежных экспертов.
На Smart City Forum обсудят концептуальные вопросы создания и функционирования умных городов, а также технологии и эффективные подходы к внедрению концепции Smart City в Беларуси. Кроме того будут проанализированы ошибки, допущенные при построении Smart City за рубежом.
В Беларуси перспективы «умного города» также чрезвычайно широки – цифровизация городского пространства является одним из приоритетов Декрета Президента №8 «О развитии цифровой экономики». Хотя на данный момент работа в этом направлении фрагментирована, все игроки рынка хотят видеть системный подход к реализации концепции Smart City.
Minsk Smart City Forum 2020 станет площадкой для эффективного взаимодействия и обмена опытом между регламентирующими органами, областными, городскими и районными администрациями, заказчиками решений в области Smart City, интеграторами и поставщиками решений. Основной акцент Форума — демонстрация перспективных решений и взаимодействие между органами государственной и местной власти, экспертным сообществом и бизнесом.
Во время двухдневной работы Форума его участники смогут предложить и изучить доклады, пройти воркшопы и включиться в экспертные дискуссии. На Форуме также будут продемонстрированы разработки, концепты, прототипы и готовые решения для SmartCity. Особенностью Smart City Forum станет выезд на пилотные объекты, реализованные в Минске и минском регионе. Также предполагается организованный процесс общения между заинтересованными сторонами для формирования рабочих групп и налаживания партнерств между городскими администрациями, экспертами и бизнесом.
Реализация проектов на основе концепций «Умный город» и «Умный дом» входит в Программу деятельности правительства на 2018-2020 годы. В соответствии с Указом президента от 31 декабря 2018 года в Оршанском районе будет реализована подпрограмма «Умный город».
В Беларуси активно реализуются пилотные проекты в области «умного дома» в таких городах, как Орша, Полоцк, Новополоцк, Новогрудок, Кричев. В течение нескольких лет десятки городов станут платформами для реализации проектов в этой области.
В Беларуси сформировалась достаточная экспертиза и практика в области решений Smart City. Впрочем, многие технологии и кейсы, как и их авторы и исполнители, остаются не известны не только для широкой аудитории, но и для непосредственных заказчиков проектов. С другой стороны, некоторые белорусские компании-разработчики решений в области «умного города» активно работают на зарубежном рынке.
К участию в форуме приглашаются представители органов государственного управления, предприятий, научно-исследовательских организаций, международных и общественных организаций, а также энтузиасты, увлеченные темой умного города. Также есть возможность стать спикером Форума и поделиться своей экспертизой – оргкомитет принимает заявки.
Все заявленные доклады проходят модерацию программного комитета, в состав которого входят:
- Дмитрий Навой – начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции ГАИ МВД;
- Владимир Ивашко – заместитель директора по науке и развитию ОАО «Гипросвязь»;
- Юрий Важник – Председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, директор Научно-производственного унитарного предприятия «БАЭС»;
- Андрей Дюсьмикеев – IoT & Smart city solution archtect at EPAM Systems, инновационный предприниматель, математик, инженер;
- Мария Абламейко – член коллектива исполнителей по разработке дорожной карты по созданию «умного города» в Орше;
- Михаил Дорошевич – координатор инициативы Minsk Smart City, автор ряда концепций в сфере Smart City, директор Digital Hub.
Программный комитет дополняется новыми членами.
Узнать больше информации о Форуме, предложить свой доклад и стать партнером можно на официальном сайте форума https://smartcityforum.by
Организаторы форума:
- ООО «Минский городской технопарк» – крупнейший технопарк в Республике Беларусь.
- Научно-технологическая ассоциация "Инфопарк". Создана по Указу Президента Республики Беларусь от 03 мая 2001 г. № 234 "О государственной поддержке разработки и экспорта информационных технологий". Деятельность сфокусирована на реализации перспективных идей и проектов, направленных на развитие отечественной индустрии разработки информационных технологий, создания благоприятных условий для деятельности ИТ-компаний и расширение контактов и кооперационных связей своих членов с заинтересованными партнёрами в Беларуси и за рубежом. Ассоциация объединяет 54 компаний-разработчиков информационных технологий различной формы собственности, в т.ч. компании с иностранными инвестициями и иностранные юридические лица. Члены Ассоциации "Инфопарк" предлагают широкий спектр программных продуктов и решений. Заказчиками и партнёрами предприятий-членов Ассоциации являются такие известные компании, как Alcatel, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Novell, Oracle, SAP, Siemens, SUN и многие другие.
- Центр поддержки предпринимательства «Деловые медиа». Центр более 10 лет развивает инженерно-технические сообщества в Беларуси в таких отраслях, как энергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. С 2017 года активно развивает белорусское сообщество IoT Community Belarus – Сообщество инженеров и участников рынка Интернета вещей.
- Сообщество IoT Belarus – профессиональное сообщество инженеров и предпринимателей Республики Беларусь, а также других стран, работающих в сфере Интернета вещей либо активно интересующихся технологиями IoT.
Горячие темы