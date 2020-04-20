13 июня в Минске пройдет 4-я международная конференция .NET Summit Belarus 2020. Главные темы конференции – практический опыт решения бизнес-задач с помощью .NET и нестандартное применение технологий стека .NET в проектах.

​.NET Summit 2020 соберет 250+ .NET разработчиков, архитекторов, тимлидов.

Подать заявку на выступление можно до 10 апреля, заполнив CFP.

Приобретайте билеты Regular на сайте конференции: dotnetsummit.by. Количество билетов ограничено.

Конференция организована командой SPACE и .NET User Group Belarus.

До встречи на .NET Summit 2020!