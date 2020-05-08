Вебинар "Как создать прорывной продукт с нуля и без инвестиций"

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Пандемия и стоящая на пороге четвёртая промышленная революция становятся толчком к созданию новых технологических решений, меняющих наши прежние представления о привычных процессах.
Белорусская команда VRP Consulting разработала для Appinium продукт, которым сегодня пользуются более 15 миллионов человек по всему миру/
Приложение Appinium позволяет не только создавать онлайн-университеты, но и становится надежным помощником для таких сфер, как e-commerce, поддержка клиентов и продажи.
22 мая в 18:00 мы поделимся бизнес-кейсом и расскажем о технических возможностях приложения, которым сегодня пользуются 135 клиентов, среди которых - Toyota, American Express, L'oreal, Volvo, Касперский, British American Tobacco, Xero, Salesforce, а также Red Cross и Министерство внутренней безопасности США.
Кому будет интересен вебинар:
- IT-менеджерам, бизнесменам, бизнес-аналитикам, продуктовым менеджерам, специалистам по продажам.
- разработчикам, тестировщикам, проектным менеджерам.
Спикеры:
- Роман Медведев, CEO VRP Consulting и сооснователь компании Appinium;
- Дмитрий Бичко, технический архитектор проекта Appinium.
О чем еще расскажут спикеры:
- Как белорусская команда создала успешный продукт с нуля и без инвестиций;
- Как удалось получить признание компании Salesforce и подписать с ней контракт;
- Как можно использовать приложение в e-commerce, поддержке клиентов и продажах;
- Какие технологии позволяют делать продукты Appinium лучше;
- Как продукт адаптируется под каждого клиента.
Как стать участником вебинара:
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