Вебинар "Как создать прорывной продукт с нуля и без инвестиций"

Пандемия и стоящая на пороге четвёртая промышленная революция становятся толчком к созданию новых технологических решений, меняющих наши прежние представления о привычных процессах.

Белорусская команда VRP Consulting разработала для Appinium продукт, которым сегодня пользуются более 15 миллионов человек по всему миру/

Приложение Appinium позволяет не только создавать онлайн-университеты, но и становится надежным помощником для таких сфер, как e-commerce, поддержка клиентов и продажи.

22 мая в 18:00 мы поделимся бизнес-кейсом и расскажем о технических возможностях приложения, которым сегодня пользуются 135 клиентов, среди которых - Toyota, American Express, L'oreal, Volvo, Касперский, British American Tobacco, Xero, Salesforce, а также Red Cross и Министерство внутренней безопасности США.

Кому будет интересен вебинар:

IT-менеджерам, бизнесменам, бизнес-аналитикам, продуктовым менеджерам, специалистам по продажам.

разработчикам, тестировщикам, проектным менеджерам.

Спикеры:

Роман Медведев, CEO VRP Consulting и сооснователь компании Appinium;

Дмитрий Бичко, технический архитектор проекта Appinium.

О чем еще расскажут спикеры:

Как белорусская команда создала успешный продукт с нуля и без инвестиций;

Как удалось получить признание компании Salesforce и подписать с ней контракт;

Как можно использовать приложение в e-commerce, поддержке клиентов и продажах;

Какие технологии позволяют делать продукты Appinium лучше;

Как продукт адаптируется под каждого клиента.

Как стать участником вебинара: