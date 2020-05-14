Перезагрузка24. Ваши новые возможности во время кризиса

Новые идеи для бизнеса появляются постоянно — важно их заметить и воспользоваться удачным моментом. Но именно во времена серьезных изменений в обществе для компаний открывается уникальная возможность: с одной стороны, остановиться и осмотреться, а с другой — обновить свои планы и стратегии, чтобы ускорить развитие и рост. Если вы готовы решительно действовать — это станет началом чего-то нового.

20 мая в 14:00 регистрируйтесь на бесплатный онлайн-семинар «Перезагрузка24: Кризис как поиск новых возможностей», на котором вы узнаете:

Как использовать кризисное время для изучения своей аудитории, корректировки старых планов и построения новых?

Как получить грант на развитие своего интернет-магазина?

Как растут и развиваются белорусские B2B интернет-магазины?

Участников онлайн-семинара ждут кейсы от белорусских компаний и выступления экспертов с практическим опытом.

В качестве спикеров выступят:

Сергей Маненок, директор «АльфаТехЭлектро»;

Татьяна Сувалко, начальник отдела маркетинга компании «Фурнитоп»;

Юрий Кудымовский, руководитель направления компании «Новый Сайт»;

Елена Мышенкова, специалист по маркетингу компании «Новый Cайт».

Зарегистрироваться вы можете здесь.

Кому точно будет интересен и полезен онлайн-семинар:

руководителям и собственникам компании, индивидуальным предпринимателям;

руководителям отдела продаж и/или маркетинга;

менеджерам проектов по созданию и развитию интернет-магазина;

маркетологам.

«Перезагрузка24: Кризис как поиск новых возможностей» будет полезен для вас, если вы столкнулись с проблемами во время кризиса и готовы к принятию новых решений, смене стратегии, поиску новых возможностей. Онлайн-семинар будет полезен и тем, кто во время кризиса оказался в выигрышной ситуации — вы узнаете, как усовершенствовать бизнес-процессы своего интернет-магазина, чтобы получить наибольшую прибыль.

Почему вам стоит посетить онлайн-семинар?

вы получите новое представление об исследованиях для своего онлайн-бизнеса;

услышите реальные истории: с действующими рекомендациями и ошибками, которые стоит избегать;

найдете ответы на вопросы из разных сфер бизнеса: веб-разработка, продажи, онлайн-маркетинг;

в комментариях к вебинару вы сможете задать вопросы спикерам, а также познакомиться с вашими коллегами, потенциальными партнерами и клиентами.

Подробная программа доступна на сайте мероприятия.

Не упустите уникальную возможность — участие абсолютно бесплатное. Регистрация займет у вас не больше минуты.

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