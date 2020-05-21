Онлайн-форум «Трансформания»

Что делать, чтобы пройти успешно путь трансформации организации и можно ли посреди перемен создать стабильную бизнес-модель? Как превратить инновации в доход? Эксперты-практики делятся своим опытом.

Сегодня среди бизнесов различных отраслей экономики, где штат сотрудников исчисляется более 500 человек, более 80% имеют стратегию цифровой трансформации. Для более чем 70% основная цель такой стратегии — это автоматизация бизнес-процессов и повышение собственной эффективности. Эксперты рынка цифровых трансформаций уверяют, что необходимо полное изменение действующей бизнес-модели. Необходимо заново определять какие продукты, каким клиентам, через какие каналы сбыта и по какой стоимости бизнес предложит клиентам. Клиентский сервис в этом случае главный драйвер изменений, требующий постоянного его улучшения.

«Цифровая трансформация - это не просто технологии, но это и новые бизнес-стратегии. Некоторые зарубежные бизнесы процесс трансформации начинали в 2013-2014 годах и инвестировали в эти процессы десятки тысяч долларов. Это затратные мероприятия, но если все делать правильно, то и результат вернется в десятикратном размере. Технологические трансформации успешны не у тех, кто начал первым изменения, а тот, кто сделал это вовремя и не остановился на достигнутом. Трансформация – это бесконечный бизнес-процесс. Это как живой организм. Цель трансформации - выращивать в себе способность подстраиваться к изменениям», - отмечает Андрей Попов, основатель ИПАП Консалтинг, ex-CIO АО «Райффайзенбанк».

Росбанк в 2018 году начал Программу трансформации операционной модели банка. Один из лидеров программы, экс-Член Правления-директор по ИТ ПАО «Росбанк» Денис Сотин, выступающий в роли независимого эксперта, считает, что: «Цифровая трансформация уже не тренд, а необходимость. Изменяются пространство вокруг нас, способы взаимодействия, информационное поле, уровень технологий, предпочтения и привычки клиента. Потребности клиентов все меньше напрямую связаны с традиционными продуктами и сервисами, все больший уровень требований предъявляется к качеству. Желая сохранять конкурентную способность бизнеса — необходимо постоянно меняться. Нет готовых рецептов, каждый должен выбрать свой путь, основываясь на знании своих клиентов и возможностях, а также на четком понимании своей стратегии развития как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Я считаю, что организация должна меняться полностью, а не отдельными ее частями, и изменения должны затрагивать большинство процессов, структур, подходов. Будущее за командами, ответственными за конечный результат, но имеющие широкие полномочия, за децентрализованной, но управляемой в рамках организации системой, а также за активным внедрением практик и инструментов Software Factory (CI/CD, DevOps и т.д.). При этом необходима активная работа с мировоззрением работников, с внутренней корпоративной культурой, изменение подходов к привлечению и удержанию персонала для работы в новых условиях. И это, пожалуй, один из основных ключевых факторов изменений – изменение культуры и мировоззрения как залог успешного создания системы постоянных изменений и улучшений, ориентированных на потребности клиента».

Основная ошибка во внедрении цифровой трансформации - это смещение фокуса на цифровизацию бизнеса. В итоге произойдет разочарование, так как новые технологии не окупят инвестиции, проекты затухнут, бизнес застопорит развитие. Как провести правильную трансформацию и избежать ошибок расскажут эксперты форума эксперты в сфере цифровых технологий 22 мая в 10.00 в специальном формате онлайн-форума «Трансформания»:

Егор Аветисов, руководитель направления Стратегии и Инноваций «ПриватБанк» поделится опытом создания корпоративного акселератора, расскажет кто на самом деле делает инновации в банке, а кто их главный враг.

Максим Белоусов, член Правления Российского Союза ИТ-директоров поделится опытом, как снизить в разы Time2Market. Будучи Заместителем Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Максиму с командой удалось в разы улучшить показатели T2M (в 4 раза), доступности, непрерывности, SLA при сохранении минимального роста количества сотрудников и бюджета. Была создана Инновационная лаборатория, а Центр управления проектами ежегодно реализовывал десятки проектов с показателем более 80% в срок.

Владимир Химаныч, Управляющий директор по работе с персоналом “Райффайзенбанк” расскажет, как управлять кросс функциональными командами и как конкурировать за таланты, поделится уроками и ошибками на пути цифровой трансформации. В 2018 году Райффайзенбанк признан лучшим банком-работодателем в России по результатам исследования HeadHunter, а также вошел в ТОП-3 лучших работодателей по мнению сотрудников и получил награду Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award по результатам исследований последних трех лет. А Владимир вошел вошел в тройку лидеров рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» среди директоров по персоналу.

Антонина Кленцова, руководитель и консультант в IT-индустрии, часть команды авторов книг ITIL 4, консультант по развитию эффективности команд расскажет про развитие эффективности работы команд в организациях в момент трансформации и неопределенности, как строить организацию на базе ценностей – (value-driven organizations).

Также среди спикеров Илья Жуковец, CEO onliner.by, Самцевич Дмитрий, директор департамента банковских технологий и процессов ОАО «БПС-Сбербанк» и другие спикеры.