Adobe Community Meetup #15

На новом митапе мы собрали знания из трех областей: технологической, DevOps и маркетинговой. Актуальная теория, практические примеры и захватывающий мир Adobe решений - вот, что ждет гостей в июле. Встреча впервые пройдет в режиме онлайн. Нетворкинг и интересные дискуссии по традиции останутся в комьюнити.

Мы поговорим:

1. Работа Devops-инженера на AEM проекте

Сергей Приходько | DevOps Engineer | Axamit

В докладе рассматриваются наиболее проблематичные вопросы, которые появляются в процессе работы между девопсом и командой разработчиков. Спикер расскажет о важных аспектах мониторинга, а также разберет возможные инциденты с серверами, поделится инструментарием для выявления и анализа проблем.

2. Как интегрировать Adobe Campaign Standard, AEM и AWS. Заметки о работе в ИТ-компании из Польши

Вячеслав Корноушенко | Lead Software Engineer | EPAM

В докладе мы поговорим о специфике работы в польской ИТ-компании, узнаем о наборе сложностей и путей их решения при интеграции нескольких сложных продуктов. Одна из частей рассказа будет отведена отношению к безопасности в момент подключения решений от разных поставщиков и путями, как ее обеспечить.

3. Виртуальный Adobe Summit 2020: Что нового

Алексей Булгаков | VP of Business Development | Axamit

На фоне распространения вируса COVID-19, крупнейшая конференция Adobe Summit прошла в формате онлайн. На ней были представлены выступления ключевых топ-менеджеров Adobe, а так же более 100 сессий по шести направлениям: Контент, Данные и Аналитика, B2B, Коммерция, Взаимодействие с пользователями и Реклама. Спикер поделится кратким обзором важных изменений, анонсов и обновлений с этого первого виртуального Adobe Summit 2020.

Встреча пройдет в Zoom. Регистрируйтесь, чтобы получить ссылку с паролем на мероприятие http://bit.ly/2JAkpcV