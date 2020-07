Онлайн-конференция QA Z-Days

Когда? 15-17 июля

Как попасть? Зарегистрироваться на Community-Z

Что там будет? Классные выступления, квизы и Lean Coffee

К QA Z-Days готовятся больше 20 экспертов и больше 10 сообществ! Участие бесплатно, но нужна регистрация. В прошлой конференции QA Z-Day поучаствовали почти 2,000 человек – в этом году будет даже больше!

Несколько докладов из расписания:

● Starting the project from scratch, QA Perspective

● 10 Years in QA – 10 Lessons Learned

● QA Metrics. What? Why? When?

● A QA’s Role in a scrum Environment

● Blockchain testing methodology

● Exploratory Testing. Reload