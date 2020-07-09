Marketing weekend - выходные интернет-маркетинга

Marketing Weekend - это мероприятие для тех, кто хочет превратить маркетинг в единую систему, эффективно и комплексно используя все каналы продвижения. В этот раз Вы будете изучать тему комплексного мультиканального маркетинга, причем не только с практической, но и стратегической стороны. Ведь всем давно известно, что комплексный системный подход - это единственный способ достичь стабильных и действительно высоких показателей бизнеса.

Для кого это мероприятие?

Сразу предупредим, что мероприятие рассчитано на специалистов, имеющих маркетинговое образование и опыт работы более 3-х лет. По уровню сложности информация в докладах будет выше среднего. Это означает, что начинающим специалистам будет сложно разобраться во всех вопросах.

Marketing Weekend рассчитана на 3 категории людей:

Владельцев бизнеса и предпринимателей;

Руководителей отделов маркетинга, продаж и IT;

Опытных маркетологов.

Основная задача конференции - предоставить Вам ключевые знания для построения единой и эффективной системы мультиканального маркетинга. Первый день будет полностью посвящен вопросам стратегии и бизнес-планирования. Второй день раскроет лучшие практики по различным направлениям маркетинга, научит достигать эффекта синергии и продемонстрируют кейсы реализации.

Кстати, тема конференции была сформирована именно с Вашей помощью! Помните, как недавно мы проводили опрос, за который обещали скидку 30%? Именно на основании обратной связи о Неделе Интернет Маркетинга, Ваших советах и пожеланиях родилась идея для Marketing Weekend.

Чего ждать от конференции?

Гарантируем, что мероприятие будет просто огонь! Вас ждёт:

Действительно удобное расписание занятий.

Сначала, в будние дни с 20 по 24 июля пройдут 5 разогревающих мастер-классов. Потом, в выходные 25 и 26 июля состоится сама конференция Marketing Weekend. Каждый день Вы увидите выступления 6 экспертов. Начало прямой трансляции в 10:00 по московскому времени. С 13 до 14 - перерыв на обед, а в 17:00 Вы будете уже свободны.



Сначала, в будние дни с 20 по 24 июля пройдут 5 разогревающих мастер-классов. Потом, в выходные 25 и 26 июля состоится сама конференция Marketing Weekend. Каждый день Вы увидите выступления 6 экспертов. Начало прямой трансляции в 10:00 по московскому времени. С 13 до 14 - перерыв на обед, а в 17:00 Вы будете уже свободны. Много крутого уникального контента.

Мы уже говорили, что мероприятие рассчитано на владельцев и руководителей бизнеса. Это означает, что Вы не увидите воды, рекламы или информации для новичков. В первый день Вы узнаете о бизнес-планировании, маркетинговых показателях и разработке стратегий. Во второй день Вы изучите практические способы увеличить эффективность Вашего маркетинга.



Мы уже говорили, что мероприятие рассчитано на владельцев и руководителей бизнеса. Это означает, что Вы не увидите воды, рекламы или информации для новичков. В первый день Вы узнаете о бизнес-планировании, маркетинговых показателях и разработке стратегий. Во второй день Вы изучите практические способы увеличить эффективность Вашего маркетинга. Только лучшие спикеры, которых Вы выбрали сами.

Мы собрали всю обратную связь о каждом спикере Недели Интернет Маркетинга и Мастер Группы, выбрали 17 лучших и пригласили именно их! Все выступающие не только являются признанными экспертами и опытными преподавателями, но и прошли дополнительную строгую модерацию.

Так а кто выступает?

Вы увидите выступления семнадцати профессионалов, среди которых: Антон Петроченков, Ильяна Левина, Илья Балахнин, Кети Сапович, Максим Белоусов, Юлия Герц, Константин Найчуков, Ирина Шамина, Тимофей Квачёв, Светалана Ковалёва, Полина Ганкович, Максим Манахов, Евгений Кузьменко и другие.

Убедили! Как стать участником?

Участие в серии мастер-классов бесплатное, для этого надо просто зарегистрироваться на сайте. Участие в конференции - платное. Вы можете купить доступ к прямой онлайн-трансляции за символические 350 рублей или полный комплект материалов с записями и презентациями за 1550. Подробности на сайте: marketing-weekend.ru