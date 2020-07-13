She’s Next, Empowered by Visa в Беларуси

Мероприятие состоится в рамках глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa по поддержке женщин-предпринимателей, которые управляют, финансируют и развивают собственный бизнес.

Заявки для участия можно подать из любого региона Беларуси на сайте She’s Next Беларусь.

Важно отметить, что участие в хакатоне возможно как для сформированных команд, так и для отдельных участников, желающих найти единомышленников, приобрести новые знания и опыт, а также создать прорывной продукт. Несмотря на ключевую идею поддержки женского сообщества, пол участников не ограничивается – к участию в хакатоне допускаются все желающие. Наша цель – продемонстрировать преимущества гендерно сбалансированных команд и вдохновить как можно больше женщин на лидерство в секторе стартапов и малого бизнеса. Онлайн-формат мероприятия позволяет объединить команды, менторов и жюри из самых разных уголков страны для главной цели – поддержки развития женского малого и среднего бизнеса в Беларуси.

На основании отбора анкет участники получат письмо-подтверждение и уже 23 июля соберутся на первую онлайн-встречу, где смогут познакомиться друг с другом, менторами, получить задание и поучаствовать в сессии по дизайн-мышлению. 27 июля состоится официальное открытие хакатона, после чего команды получат возможность активно работать над проектами в удаленном формате, консультируясь с менторами. Финал хакатона в онлайн-формате запланирован на 2 августа, где участники смогут получить обратную связь, оценку проделанной работы и побороться за гранты на развитие проекта и другие призы от партнеров и организаторов мероприятия.