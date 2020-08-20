Онлайн-ланч по решениям Cisco

Дата проведения:
Место проведения:
Компания Softline приглашает 27 августа с 11:00 до 13:00 на онлайн-ланч на тему «Кросс-доменная архитектура Cisco DNA и ACI как один из ее компонентов».
Cisco DNA - открытая программная архитектура, позволяющая существенно ускорить и упростить работу корпоративной сети. Решение автоматизирует выполнение рутинных и трудоемких задач по конфигурированию, позволяя сотрудникам сосредоточиться на выполнении бизнес-задач.
Cisco ACI – решение для передачи данных в ЦОД, которое оптимизирует и ускоряет развертывание ИТ-инфраструктуры организации. ACI позволяет упростить управление инфраструктурой и ускорить жизненный цикл развертывания приложений.
Спикеры мероприятия:
- Андрей Муха, Softline Belarus CTO
- Андрей Скворчевский, Cisco Systems Engineer
- Андрей Соколов, Softline Network Architect
- Ярослав Фролов, Softline Solution Sales Architect
На вебинаре будут освещены следующие темы:
- Кросс-доменная архитектура Cisco DNA
- Эволюция сети на базе Cisco ACI: компоненты, принципы работы, дизайн
После вебинара мы проведем интеллектуально-развлекательный квиз для участников онлайн-ланча.
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов.
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