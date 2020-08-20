Онлайн-ланч по решениям Cisco

Дата проведения: 

27.08.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Компания Softline приглашает 27 августа с 11:00 до 13:00 на онлайн-ланч на тему «Кросс-доменная архитектура Cisco DNA и ACI как один из ее компонентов»

Cisco DNA - открытая программная архитектура, позволяющая существенно ускорить и упростить работу корпоративной сети. Решение автоматизирует выполнение рутинных и трудоемких задач по конфигурированию, позволяя сотрудникам сосредоточиться на выполнении бизнес-задач. 

Cisco ACI – решение для передачи данных в ЦОД, которое оптимизирует и ускоряет развертывание ИТ-инфраструктуры организации. ACI позволяет упростить управление инфраструктурой и ускорить жизненный цикл развертывания приложений.

Спикеры мероприятия:

  • Андрей Муха, Softline Belarus CTO
  • Андрей Скворчевский, Cisco Systems Engineer
  • Андрей Соколов, Softline Network Architect
  • Ярослав Фролов, Softline Solution Sales Architect

На вебинаре будут освещены следующие темы:

  • Кросс-доменная архитектура Cisco DNA
  • Эволюция сети на базе Cisco ACI: компоненты, принципы работы, дизайн

После вебинара мы проведем интеллектуально-развлекательный квиз для участников онлайн-ланча.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов.

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