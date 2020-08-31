Ежегодный ИТ-Форум BIT-2020

Форум BIT-2020 в этом году пройдет в онлайн-формате, обеспечив возможность его посещения всеми желающими из любой точки страны. Встречайте конференцию BIT-Online Беларусь! Для посещения вам понадобится только компьютер или смартфон и пару часов свободного времени.

Статус Золотого партнера BIT-Online Беларусь получила компания beCloud, один из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в Беларуси. Компания реализует масштабные ИКТ-проекты на базе собственных телекоммуникационных сетей и дата-центра уровня TIER III, обеспечивая высокий уровень защиты инфраструктуры и данных клиента, благодаря использованию самых современных средств в сфере информационной безопасности.

Также вы сможете узнать новинки ИКТ решений в области безопасности, хранения данных, сетей, построения ЦОД от компаний Fortinet, Zyxel, Schneider Electric, HiRef, Synology.

Одна из наиболее ценных составляющих форума - возможность напрямую задать актуальные вопросы непосредственно представителям ведущих производителей компьютерного оборудования и ИТ-решений – никуда не делась и вы сможете задавать вопросы докладчикам сразу во время онлайн-мероприятия.

Зарегистрироваться на конференцию можно на официальном сайте мероприятия: https://online.ciseventsgroup.com/eu/9-september.html

Участие бесплатное.

Дата и начало: 9 сентября в 10-00.