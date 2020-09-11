15-17 сентября пройдёт онлайн-конференция ESCAPE (Essential Skills, Competencies and People Engineering). ESCAPE – первая нетехническая конференция, посвящённая essential skills.

ESCAPE – первая нетехническая конференция, посвященная essential skills.

Что такое essential skills?

Essential skills - это более широкое опредление того, что мы обычно назваем soft skills, группа базовых навыкаков (помимо технических), необходимая для эффективной работы, обучения, развития и жизни.

Что будет на конференции?

20 + докладов, воркшоп и панельная дисскусия, хедлайнеры из IT-бизнеса и порфессионального обучения.

Три дня мы будем делиться полезной информацией о том, что, помимо технических знаний, делает инженеров и руководителей профессионалами.

Вас ждут доклады и воркшопы про обучение, осознанность, коммуникацию. Вы узнаете, как эффективно общаться с заказчиками и с людьми из разных культур, как построить работу в распределенной команде, как справиться с профессиональным выгоранием. Поговорим и на другие важные темы.

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