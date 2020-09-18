VII конференция OS DAY. Встроенные операционные системы

Седьмая научно-практическая конференция OS DAY пройдет в 5-6 ноября 2020 в Москве, в главном здании РАН. Это единственная конференция, полностью посвященная развитию экосистемы операционных платформ в России. Ее организатором выступает консорциум из девяти ведущих российских ИТ-компаний и организаций, которые занимаются разработкой собственных операционных систем: ИСП РАН, DZ Systems, «Базальт СПО», ГосНИИАС, «Лаборатория Касперского», РЕД СОФТ, «РусБИТех-Астра», «Криптософт» и «Открытая мобильная платформа».

В 2020 году конференция будет посвящена операционным системам для встроенных устройств; ОС как основе для «умных» устройств; доверенной, безопасной инфраструктуре российских ОС. В качестве встроенных применений разработчики операционных платформ рассматривают любые ситуации, в которых операционная система используется для конкретно очерченной цели в рамках устройства или комплекта устройств, с ограниченным или фиксированным набором прикладных программ.

На конференцию принимаются доклады по следующим темам.

· Научные основы для разработки встроенных операционных систем.

· Требования и ограничения встроенных применений операционных систем.

· Принципы и инструменты, применяемые при конфигурировании встроенных систем под конкретное применение.

· Управление ресурсами во встроенных системах.

· Дистанционная отладка и мониторинг.

· Инфраструктурные компоненты, в том числе – дистанционное конфигурирование и апдейт систем.

· Инструментарий, специфичный для встроенных применений.

Программный комитет OS DAY традиционно рассматривает доклады, которые не вписываются в обозначенную тематику, но укладываются в общее направление конференции – разработка операционных систем и системного инструментария. Выбранные статьи по темам докладов рекомендуются для публикации в журналах «Труды ИСП РАН» или «Системный администратор», которые входят в список ВАК и индексируются в РИНЦ.

Программа конференции включает в себя экспозицию новейших российских технологий в области создания операционных систем и аппаратных платформ, а также инструментов разработки и обеспечения надежности ПО.

Место и время проведения. 5-6 ноября 2020 г., Москва, Ленинский проспект, 32 А, Синий зал. Возможно изменение даты проведения конференции в зависимости от эпидемологической обстановки. В случае ее переноса новая дата будет на сайте http://osday.ru/ и в рассылках зарегистрированным участникам.

Участие бесплатное. Для участия просьба зарегистрироваться на сайте: http://osday.ru/.