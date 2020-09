Онлайн-конференция Agile Z-Day

Целый день классных докладов и полезных воркшопов от экспертов из разных стран! 23 сентября тебя ждет много часов Agile-знаний. Конференцию организуют сообщества профессионалов со всего мира.

Кое-что из тем Agile Z-Day:

● Quarantine is on pause, but what about Remote work? Who will help organizations?

● Personal Kanban: Making your life better, one sticky note at a time

● Creating the "Next Normal" the "Remote Agility Framework"

● When you are at crossroad of Agile Mindset and Architecture: how much upfront design Agile teams must do

Z-Days – это серия конференций по различным технологиях и направлениям (QA, Design, Agile и так далее), объединяющая профессиональные сообщества со всего мира. Ивенты будут интересны всем, кто хочет развиваться вместе с единомышленниками и получать новый опыт от реальных экспертов.