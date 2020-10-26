Компания Softline приглашает на бесплатный вебинар «VMware Horizon 8 - полный обзор новых возможностей»​

Дата проведения: 29 октября 2020, 14:00

Пандемия вынуждает многих людей работать удаленно, в основном из дома, в связи с чем многие организации переходят на продукты для виртуализации рабочих мест (VDI) и приложений, сохраняя при этом все данные компании в безопасности.

Решение VMware Horizon - это платформа виртуализации рабочих мест, которая предоставляет сотрудникам компании удаленный доступ к своим виртуальным ПК как внутри корпоративной сети, так и защищенным способом за ее пределами.

Обновленная 8 версия Horizon поможет ИТ-отделам более эффективно управлять VDI и легко масштабировать доставку виртуальных рабочих столов и приложений из единой экосистемы в общедоступных и частных облаках, сохраняя при этом полный контроль над безопасностью.

В программе:

Обновление платформы Horizon 8

Возможности по построению цифрового рабочего места

Дистанционная работа – безопасность совмещенная с удобством пользователя

Спикеры:

Мириан Накашидзе , EUC Specialist, VMware

, EUC Specialist, VMware Евгений Пономаренко , VMware

, VMware Игорь Волокитин, Softline

Узнайте больше возможностей Horizon 8 на вебинаре!

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