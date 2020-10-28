Бизнес-марафон «Быстрый старт»

Дата проведения: 

с 09.11.2020 по 13.11.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Если Вы давно хотели начать собственный бизнес, но не знали куда податься и с чего начать, если боялись, что уже поздно и коронавирус убил все шансы на успех, если у Вас уже есть малый бизнес, но результаты оставляют желать лучшего, тогда встретимся на бесплатном бизнес-марафоне «Быстрый старт», который пройдет с 9 по 13 ноября.

Желающие открыть бизнес течение пяти дней определят свою готовность к старту бизнеса, научится управлять личным временем и финансами, узнают способы быстро выбрать бизнес-нишу, оценить спрос и конкуренцию, получат четкий алгоритм первых шагов.

Действующие предприниматели и владельца малого бизнеса научатся быстро тестировать бизнес-гипотезы и спрос на новые продукты и услуги, повысят эффективность бизнес-процессов и работы команды, научатся самостоятельно привлекать новых клиентов минимальными усилиями.

Марафон пройдет с 9 по 13 ноября (Пн-Пт) в формате прямой онлайн-трансляции. Каждый день из состоит из трёх докладов в дневное время с 13:00 до 16:00. Участие абсолютно бесплатное!

Полная программа марафона:

  1. Максим Манахо – Работа по найму, фриланс или собственный бизнес: плюсы и минусы. Что выбрать и как совмещать?
  2. Денис Кабалкин (LPgenerator) – Как управлять своим временем, всё успевать и не сойти с ума.
  3. Дмитрий Кудренко (eSputnik) – Как войти в IT и пройти путь от исполнителя к предпринимателю.
  4. Максим Белоусов (Eventure) – Технологии быстрой оценки спроса и конкуренции в любой бизнес-нише.
  5. Катерина Левченко (Orange Process) – Инструкция: первые шаги в бизнесе. С чего начать, куда бежать, за что хвататься.
  6. Валерий Домашенко (Domashenko Digital) – Запуск бизнеса с 0: от поиска ниши до эксперта.
  7. Юлия Герц (Callibri) – Маркетинг-Продажи-Директор: прозрачное взаимодействие и увеличение продаж.
  8. Полина Ганкович (1С-Битрикс) – Переводим бизнес на эффективную удалёнку.
  9. Наталья Топорова (Calltouch) – С чего начать в управлении командой.
  10. Эльвира Саффиулина (R-брокер) – Практикум: создаём сайт на Tilda за 60 минут.
  11. Никита Кравченко (eLama) – Как начать самостоятельно привлекать клиентов из Google и не слить бюджет.
  12. Дмитрий Жохов (Click ru) – Зачем новичку профессиональные рекламные инструменты.
  13. Юлия Родочинская (Julia Marketing) – Практикум: Instagram-бизнес на ценностях/
  14. Тимофей Квачёв (Trinet.Group) – Практикум: как найти узкие места и заставить сайт приносить лиды.
  15. Светлана Ковалёва (Expert Content) – Контент-стратегия: как определить с кем, о чём и как разговаривать в соцсетях, блоге и рассылке, чтобы повысить продажи.
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