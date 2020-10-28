Бизнес-марафон «Быстрый старт»

Если Вы давно хотели начать собственный бизнес, но не знали куда податься и с чего начать, если боялись, что уже поздно и коронавирус убил все шансы на успех, если у Вас уже есть малый бизнес, но результаты оставляют желать лучшего, тогда встретимся на бесплатном бизнес-марафоне «Быстрый старт», который пройдет с 9 по 13 ноября.

Желающие открыть бизнес течение пяти дней определят свою готовность к старту бизнеса, научится управлять личным временем и финансами, узнают способы быстро выбрать бизнес-нишу, оценить спрос и конкуренцию, получат четкий алгоритм первых шагов.

Действующие предприниматели и владельца малого бизнеса научатся быстро тестировать бизнес-гипотезы и спрос на новые продукты и услуги, повысят эффективность бизнес-процессов и работы команды, научатся самостоятельно привлекать новых клиентов минимальными усилиями.

Марафон пройдет с 9 по 13 ноября (Пн-Пт) в формате прямой онлайн-трансляции. Каждый день из состоит из трёх докладов в дневное время с 13:00 до 16:00. Участие абсолютно бесплатное!

Полная программа марафона: