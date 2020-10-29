Онлайн-марафон «Маркетинг 2021»

Если Вы беспокоитесь, что пропустили важные новости и бизнес-события две тысячи двадцатого, если хотите знать наверняка, какие маркетинговые инструменты и решения будут работать в 2021 году, если хотите бесплатно получить прогнозы и рекомендации от пятнадцати экспертов, тогда встретимся на бесплатном онлайн-марафоне «Маркетинг 2021», который пройдет с 23 по 27 ноября.

В течение пяти дней Вы узнаете итоги года по маркетингу и рекламе, а также получите экспертные прогнозы на 2021 год. Вы первым будете знать и примените главные тренды, инструменты и технологии, которые войдут в арсенал каждой компании будущего.

Марафон пройдет с 23 по 27 ноября (Пн-Пт) в формате прямой онлайн-трансляции. Каждый день из состоит из трёх докладов в дневное время с 13:00 до 16:00. Участие абсолютно бесплатное!

Полная программа марафона: