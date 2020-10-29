Онлайн-марафон «Маркетинг 2021»

Дата проведения: 

с 23.11.2020 по 27.11.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Если Вы беспокоитесь, что пропустили важные новости и бизнес-события две тысячи двадцатого, если хотите знать наверняка, какие маркетинговые инструменты и решения будут работать в 2021 году, если хотите бесплатно получить прогнозы и рекомендации от пятнадцати экспертов, тогда встретимся на бесплатном онлайн-марафоне «Маркетинг 2021», который пройдет с 23 по 27 ноября.

В течение пяти дней Вы узнаете итоги года по маркетингу и рекламе, а также получите экспертные прогнозы на 2021 год. Вы первым будете знать и примените главные тренды, инструменты и технологии, которые войдут в арсенал каждой компании будущего.

Марафон пройдет с 23 по 27 ноября (Пн-Пт) в формате прямой онлайн-трансляции. Каждый день из состоит из трёх докладов в дневное время с 13:00 до 16:00. Участие абсолютно бесплатное!

Полная программа марафона:

  1. Ирина Шамина (1PS) – Подведение глобальных итогов: самые важные маркетинговые события 2020 года.
  2. Артур Саркисян (Calltouch) – Must Have инструменты маркетолога в 2021 году.
  3. Максим Манахов (Moma Marketing) – 5 причин предпринимателю заняться персональным брендом прямо сейчас.
  4. Дмитрий Севальнев (Pixel Tools) – 11 событий 2020 в области SEO о которых должен знать каждый.
  5. Светлана Ковалёва (Expert Content) – Контент без SEO – деньги на ветер.
  6. Денис Кабалкин (LPgenerator) – Онбординг, как главный инструмент повышения конверсии в 2021 году.
  7. Сергей Норин (Convert Monster) – Главные SMM итоги 2020 года.
  8. Юлия Родочинская (Julia Marketing) – Как построить бизнес в Instagram. Способы быстрой монетизации в социальной сети.
  9. Седа Каспарова (Независимый Эксперт) – Как заинтересовать и удержать аудиторию в эфирах, сториз и видео.
  10. Никита Кравченко (eLama) – Главные новинки контекстной рекламы 2020: подводим итоги и смотрим в 2021.
  11. Юлия Герц (Callibri) – Маркетинговые отчеты: откуда пришли клиенты.
  12. Михаил Мухин (R-брокер) – Как достичь невероятных результатов с помощью автостратегий в контекстной рекламе.
  13. Ксения Климчукова (PromoPult) – Итоги 2020 в таргете: что принёс нам этот непростой год. Что нас ждёт в 2021: какие стратегии будут работать.
  14. Роман Цветков (Completo) – Лучшие маркетинговые ходы сфере B2B 2020 и как правильно настроить свой маркетинг в 2021 году.
  15. Анастасия Горькая (eSputnik) – Retention Marketing – тренд digital-маркетинга 2021.

 

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