Онлайн-марафон «Маркетинг 2021»

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Если Вы беспокоитесь, что пропустили важные новости и бизнес-события две тысячи двадцатого, если хотите знать наверняка, какие маркетинговые инструменты и решения будут работать в 2021 году, если хотите бесплатно получить прогнозы и рекомендации от пятнадцати экспертов, тогда встретимся на бесплатном онлайн-марафоне «Маркетинг 2021», который пройдет с 23 по 27 ноября.
В течение пяти дней Вы узнаете итоги года по маркетингу и рекламе, а также получите экспертные прогнозы на 2021 год. Вы первым будете знать и примените главные тренды, инструменты и технологии, которые войдут в арсенал каждой компании будущего.
Марафон пройдет с 23 по 27 ноября (Пн-Пт) в формате прямой онлайн-трансляции. Каждый день из состоит из трёх докладов в дневное время с 13:00 до 16:00. Участие абсолютно бесплатное!
Полная программа марафона:
- Ирина Шамина (1PS) – Подведение глобальных итогов: самые важные маркетинговые события 2020 года.
- Артур Саркисян (Calltouch) – Must Have инструменты маркетолога в 2021 году.
- Максим Манахов (Moma Marketing) – 5 причин предпринимателю заняться персональным брендом прямо сейчас.
- Дмитрий Севальнев (Pixel Tools) – 11 событий 2020 в области SEO о которых должен знать каждый.
- Светлана Ковалёва (Expert Content) – Контент без SEO – деньги на ветер.
- Денис Кабалкин (LPgenerator) – Онбординг, как главный инструмент повышения конверсии в 2021 году.
- Сергей Норин (Convert Monster) – Главные SMM итоги 2020 года.
- Юлия Родочинская (Julia Marketing) – Как построить бизнес в Instagram. Способы быстрой монетизации в социальной сети.
- Седа Каспарова (Независимый Эксперт) – Как заинтересовать и удержать аудиторию в эфирах, сториз и видео.
- Никита Кравченко (eLama) – Главные новинки контекстной рекламы 2020: подводим итоги и смотрим в 2021.
- Юлия Герц (Callibri) – Маркетинговые отчеты: откуда пришли клиенты.
- Михаил Мухин (R-брокер) – Как достичь невероятных результатов с помощью автостратегий в контекстной рекламе.
- Ксения Климчукова (PromoPult) – Итоги 2020 в таргете: что принёс нам этот непростой год. Что нас ждёт в 2021: какие стратегии будут работать.
- Роман Цветков (Completo) – Лучшие маркетинговые ходы сфере B2B 2020 и как правильно настроить свой маркетинг в 2021 году.
- Анастасия Горькая (eSputnik) – Retention Marketing – тренд digital-маркетинга 2021.
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