Цикл вебинаров "Актуальные цифровые технологии инженерного анализа"

Дата проведения: 

с 12.11.2020 по 10.12.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Каждый вторник и четверг. Начало: 11:00 (мск.)

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Темы вебинаров:

  • 12 ноября - Инновационные технологии инженерного анализа компании MSC Software - неотъемлемая часть современного процесса проектирования и научных исследований
  • 17 ноября - Современные технологии инженерных расчётов для решения задач анализа прочности, динамики и оптимизации конструкций на базе универсального конечно-элементного комплекса MSC Nastran
  • 19 ноября - Долговечность конструкций и восстановление нагрузок по характеру реакций изделия в системе CAEfatigue
  • 24 ноября - Нелинейный анализ в MSC Nastran, Marc и Dytran. Решение задач статики и динамики
  • 26 ноября - MSC Apex - Передовая платформа инженерного моделирования и анализа
  • 1 декабря - Расширение традиционной области применения инструментов анализа гидрогазовой динамики, тепломассообмена и акустики с помощью передовых систем MSC Cradle CFD и Actran
  • 3 декабря - Расчётная среда Adams для анализа динамики и кинематики машин и механизмов на всех этапах разработки и испытаний современной техники
  • 8 декабря - Эффективное проектирование, анализ и оптимизация трансмиссий с помощью программного комплекса Romax Nexus
  • 10 декабря - Применение технологий Машинного обучения и Искусственного интеллекта для инженерного моделирования и анализа
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