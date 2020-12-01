Применение технологий машинного обучения и искусственного интеллекта для инженерного моделирования и анализа

Технологии Искусственного Интеллекта (AI) и Машинного Обучения (ML) находят все большее применение для решения задач инженерного моделирования и анализа. Благодаря этим технологиям существенно повышается качество и эффективность решения задач проектирования, выбора оптимальных параметров будущего изделия.

Участие: бесплатно

Место проведения: online

Начало: 11:00 (мск), продолжительность: 1 час 30 минут

Все участники получат материалы вебинара.

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В рамках вебинара будут представлены возможности программного комплекса ODYSSEE, разработанного компанией-партнером MSC Software - CADLM. ODYSSEE - система, использующая технологии и алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для решения практических инженерных задач, отыскания оптимальных параметров проектируемого изделия в кратчайшие сроки за счет построения моделей редуцированной размерности (Reduced Order Model). Наибольший эффект от применения этой системы, как правило, достигается на задачах, требующих длительного расчетного процесса, затрат огромных вычислительных ресурсов и при вариантных исследованиях конструкций с множеством варьируемых параметров. Так, расчет модели крэш-теста кузова автомобиля в конечно-элементном решателе занимает часы или даже десятки часов и требует огромных вычислительных ресурсов. При этом, решение этой задачи в ODYSSEE на основе "обученного" алгоритма занимает ... несколько секунд!

На вебинаре будут представлены примеры практического применения системы в машиностроении и других отраслях, а также проведена демонстрация программного комплекса на примере типовой задачи.