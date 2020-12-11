Конференция BARRS 2021

Дата проведения: 

29.01.2021

Место проведения: 

Платно

29 января в онлайн формате пройдет большая минская конференция по бизнес-анализу, Product Ownership и проектированию ИТ-систем BARRS 2021: Business Analysis, Research, Requirements Systems, Product Ownership. На нее соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться опытом в сфере бизнес-анализа и проектирования.

На конференции в формате онлайн вы сможете послушать доклады и пообщаться о наболевшем вопросам BA в следующих сферах:

  • Моделирование и проектирование информационных систем
  • Создание и поддержка документации
  • Методологии и инструменты в арсенале БА и РО
  • Управление бэклогом и приоритизация
  • Работа с заказчиками и стейкхолдерами
  • Разработка требований
  • Product Ownership
  • Исследования и интервью
  • Zero-code/no-code решения
  • Agile Development and Delivery
  • и многое другое.

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

Программа и доступы на сайте: https://barrs.world

Когда: 29 января

Где: Онлайн

 

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