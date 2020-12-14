Департамент внешней торговли Великобритании совместно с компаниями JMB Partnership и Rochester PR Group приглашает Вас на первое мероприятие серии «Trafalgar Talks: как войти на рынок Великобритании», которое пройдет 17 декабря в 13:30 в формате онлайн.

Представители Департамента внешней торговли Великобритании расскажут о своей деятельности и услугах, мы поговорим о том, как найти своего клиента, как работать над собственным брендом и как успешно представить себя на рынке Великобритании. На наших мероприятиях вы сможете получить ответ на любой вопрос, касающийся входа на британский рынок. Вы сможете задать вопросы непосредственно экспертам, чтобы определиться со своей собственной стратегией продвижения на рынке Великобритании.

В нашей программе:

Мехмет Басаран, старший советник по вопросам инвестиций, консульство Великобритании в Стамбуле

Департамент внешней торговли: услуги и поддержка потенциальным инвесторам и стартапам

Джоанна Додд, управляющий директор Rochester PR Group

Краткая информация о компании Rochester PR Group:

Rochester PR Agency занимается вопросами продвижения на рынке, оказывая поддержку клиентам и брендам, помогая им войти на рынок Великобритании и занять свое положение. Области деятельности Rochester PR достаточно обширны, но можно обозначить пять основных сфер: продукты питания и напитки (включая общепит), стиль (от моды до ритейла), организации и ассоциации (благотворительные организации, НГО, социальные предприятия), услуги (включая профессиональные и особенно финансовые услуги), а также технологии и инвестиции (приложения, e-commerce, образование и другое). Среди клиентов агентства компании разного уровня, которые хотят получить свежий взгляд и применить нестандартный подход к решениям в области продвижения на рынке новых продуктов или услуг. Rochester PR Group обеспечивает соответствие коммуникационных и маркетинговых стратегий задачам, которые ставят перед собой клиенты, а также помогает понять трудности, с которыми придется столкнуться, и оценить возможности, которые открываются на рынке Великобритании.

Джеймс Блейкмор, управляющий директор JMB Partnership

Краткая информация о компании JMB Partnership:

JMB Partnership представляет собой агентство, которое оказывает помощь в поиске партнеров, лидогенерации, организации встреч, телемаркетингу, консультации по вопросам продвижения продуктов и услуг в государственном и частном секторе. Компания обслуживает более 750 клиентов в разных странах мира и в Великобритании. JMB Partnership предлагает персональный подход, исходя из потребностей каждого клиента.

Ина Полторан, Советник по торговым и экономическим вопросам, посольство Великобритании, Минск

С чего начать: начнем с грамматики для новичков

Какую поддержку вам может оказать посольство Великобритании в Минске

Мехмет Басаран, старший советник по вопросам инвестиций, консульство Великобритании в Стамбуле

Итоги и анонс следующих мероприятий

Мероприятие проводится бесплатно через Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться.

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