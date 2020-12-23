Приглашение на Zoom-встречу с IT-компанией Manao

Аутсорс-продакшн «Manao» (золотые партнеры конференции IT Entrance 2020) подготовили для участников 2 сюрприза:

24.12 в 10:00 состоится открытая Zoom-встреча, в рамках которой будут разобраны самые интересные вопросы слушателей, раскроются секреты корпоративной жизни «Manao», также будут рассказаны личные кейсы трех успешных программистов, которые на своем примере доказали, как можно построить карьеру в IT с нуля. Чтобы не упустить возможность поучаствовать в этом событии и быть в курсе актуальных вакансий, подписывайтесь на Telegram-канал «Manao Jobs».

Запущен опрос, в рамках которого любой желающий соискатель может заявить о себе и предложить свою кандидатуру на рассмотрение. Заполнившие небольшую анкету кандидаты становятся на шаг ближе к вакансии мечты. Опросник ждет Вас по ссылке.