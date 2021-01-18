Компания Softline приглашает на вебинар по платформе VMware Kubernetes

Дата проведения:
28.01.2021
Место проведения:
Платно
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Компания Softline приглашает 28 января в 11:00 на онлайн-встречу на тему "VMware Tanzu - Kubernetes в продуктивной среде привычными инструментами".
Kubernetes – это лидирующая платформа для запуска и оркестровки контейнеров с открытым исходным кодом. Это система для развертывания, масштабирования и управления приложениями. Платформа Kubernetes упрощает управление инфраструктурой и делает ее более гибкой, а также требует меньших затрат на ИТ-персонал.
На вебинаре рассмотрим:
- Решение vSphere with Kubernetes: как, не меняя привычные инструменты для разработчиков и инфраструктуры, получить продуктивную среду для Kubernetes.
- Архитектуру и возможности работы VMware for Kubernetes. Как управлять решением из vCenter Kubernetes и Virtual Machine одновременно.
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов.
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