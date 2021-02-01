VRP Tech Talks "Connected Apps"

Сегодня разработчики все чаще сталкиваются с таким кейсом: нужно подключить платформы, приложения, базы данных, сайты к единой системе.

Можно написать код и потратить уйму времени, а можно воспользоваться Connected Apps. Эти тулы сэкономят время, усилия и помогут избежать проблем с интеграциями.

Как пользоваться Connected Apps, какие виды авторизации существуют и когда их нужно применять? Об этом и другом расскажет Денис Борейко (VRP Consulting) на вебинаре VRP Tech Talks, 18 февраля, в 18:00.

Событие пройдет на платформе Zoom. Для участия нужна регистрация.