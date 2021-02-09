Конференция "Цифровой опыт клиента"

25 февраля команда Digital Line организовывает онлайн-конференцию Digital Customer Experience (Цифровой опыт клиента). Для кого мероприятие и чем оно может быть вам полезно?

Мероприятие в первую очередь ориентировано на представителей финансовой сферы, но также будет интересно представителям другого офлайн бизнеса, планирующего цифровизацию своих сервисов и взаимодействие с клиентами онлайн.

О чем конференция?

Многие компании верят в хороший клиентский опыт, как конкурентное преимущество, и хотят делать продукты, которыми будет приятно и комфортно пользоваться. А в условиях удаленной работы и ограничений, связанных с Covid, большое количество компаний столкнулись с необходимостью обеспечения высокого уровня удаленного обслуживания. Интенсификация цифровизации бизнесов стала логическим ответом на новые вызовы. Но как понравится клиентам в цифровом пространстве? Ведь уровень ожиданий у клиентов сопоставим с ожиданием от сервисов, которые предлагают крупнейшие мировые интернет-площадки.

В тоже время, чтобы перевести обслуживание клиента из офиса/магазина в цифровой канал, недостаточно создать лучший опыт в мобильном приложении или на сайте.

В большей степени нужны инициативы за его пределами: онбординг, в офисе/магазине, в банкомате, на сайтах-партнеров и так далее. Важно видеть путь клиента целиком: все точки взаимодействия и процессы, которые построены вокруг цифрового канала и влияют на его успешность.

О своей практики решения данных вопросов на конференции расскажут эксперты из таких компаний как Раффайзенбанк (Россия), mail.ru, БПС-Сбербанк, МТБанк, life:), АК Барс Банк, Банк ДОМ.РФ, Markswebb, USABILITYLAB и др. И им точно можно доверять, они являются лидерами в вопросах цифровизации своего бизнеса.

Эксперты познакомят вас с кейс-практиками по следующим темам:

Создание бесшовного пользовательского пути, внедрение омниканальных платформ и аналитик

Коммуникации с помощью чат-ботов и виртуальных помощников, создание умных контакт-центров

Фиджитал - интегрированные коммуникации на стыке цифрового и физического пространств

Лучшие современные практики в создании интерфейсов

Геймификация

Развитие UX-культуры в компании

Инструменты управления клиентским опытом

Изучив опыт других компаний, вы сможете сделать выводы о том, что из себя представляет цифровой опыт клиента, каких можно достичь результатов, как инновации внедрить, с каким сложностями можно столкнуться.

С подробной программой конференции можете ознакомиться на сайте конференции dgline.by/dcx .

О Digital Line

Команда DiGital Line занимается организацией конференций и форумов, обучающих семинаров и мастер-классов, встреч и диалогов с экспертами. Ключевая тематика мероприятий – цифровые технологии и инновации.

Среди последних событий: кейс-конференция BY DATA – о дата-подходе в маркетинге и продажах; серия митапов по развитию продуктового мышления Product Mindset в Минске; конференция «Цифровой опыт клиента» - о том, как завоевать любовь клиента в эпоху digital, Digital Identity Day - конференция о технологиях и кейсах цифровой идентификации, аутентификации и верификации, форум Трансформания - о тенденциях и практике трансформации бизнесов в контексте глобальной цифровизации.