На TAD Talks №6: Solution Architect in Test Automation поговорим о новой дисциплине с опытным архитектором в автоматизации тестирования и организатором обучающей программы для таких специалистов. Уже традиционный формат живого интервью позволит задать самые важные именно для вас вопросы.

Эксперты расскажут:

- Чем занимается Solution Architect в автоматизации тестирования?

- Почему IT нуждается в таких специалистах и в чем особенности их работы?

- Как вырасти в Solution Architect в автоматизации тестирования?

Когда: 22 февраля 10:00-11:30.

Формат: Online, по предварительной регистрации.