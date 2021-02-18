Дата проведения:
22.02.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Когда: 22 февраля 10:00-11:30.
На TAD Talks №6: Solution Architect in Test Automation поговорим о новой дисциплине с опытным архитектором в автоматизации тестирования и организатором обучающей программы для таких специалистов. Уже традиционный формат живого интервью позволит задать самые важные именно для вас вопросы.
Эксперты расскажут:
- Чем занимается Solution Architect в автоматизации тестирования?
- Почему IT нуждается в таких специалистах и в чем особенности их работы?
- Как вырасти в Solution Architect в автоматизации тестирования?
Когда: 22 февраля 10:00-11:30.
Формат: Online, по предварительной регистрации.
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