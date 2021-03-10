INNOVATION LAB BY WOMEN

Дата проведения: 

с 15.03.2021 по 22.03.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Приглашаем вас принять участие в Инновационной Лаборатории для женщин, которую Имагуру проводит онлайн с 15 по 22 марта при поддержке Посольства Великобритании в Беларуси. 
 
Что это такое? 
Образовательная программа, которая состоит из инновационного лектория, case studies, совместного обсуждения практических упражнений и разработки инновационного мастер-плана.
 
 
Как проходит? Сколько времени уделять? 
Проходит полностью онлайн. Привязана конкретно ко времени только в понедельник 15 марта с 14:00 - 16:00, когда состоится открытие этого мероприятия. Остальные дни с 16 по 22 марта, необходимо уделять около 2 часов для изучения видео-материала и выполнения заданий. 
 
Это программа бесплатна для женщин.
 
Что она даст участницам? 
Организаторы программы Имагуру и Посольство Великобритании в Беларуси хотят сделать так, чтобы больше женщин продвигали инновации, имели необходимые знания и инструменты для внедрения инноваций в своих компаниях. В результате прохождения программы женщины - участницы составят план внедрения инноваций в своей компании, который уже на следующий день после прохождения программы возможно будет представить руководству и коллективу. 
 
Зарегистрироваться на участие в программе можно на сайте https://inlab.imaguru.by/
 

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