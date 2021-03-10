INNOVATION LAB BY WOMEN

Приглашаем вас принять участие в Инновационной Лаборатории для женщин, которую Имагуру проводит онлайн с 15 по 22 марта при поддержке Посольства Великобритании в Беларуси.



Что это такое?

Образовательная программа, которая состоит из инновационного лектория, case studies, совместного обсуждения практических упражнений и разработки инновационного мастер-плана.





Как проходит? Сколько времени уделять?

Проходит полностью онлайн. Привязана конкретно ко времени только в понедельник 15 марта с 14:00 - 16:00, когда состоится открытие этого мероприятия. Остальные дни с 16 по 22 марта, необходимо уделять около 2 часов для изучения видео-материала и выполнения заданий.



Это программа бесплатна для женщин.



Что она даст участницам?

Организаторы программы Имагуру и Посольство Великобритании в Беларуси хотят сделать так, чтобы больше женщин продвигали инновации, имели необходимые знания и инструменты для внедрения инноваций в своих компаниях. В результате прохождения программы женщины - участницы составят план внедрения инноваций в своей компании, который уже на следующий день после прохождения программы возможно будет представить руководству и коллективу.



Зарегистрироваться на участие в программе можно на сайте https://inlab.imaguru.by/ .

