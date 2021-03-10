EPAM Business Analysis Open Day: Projects Insights

Дата проведения: 

18.03.2021

Место проведения: 

Бесплатно

18 марта приглашаем опытных бизнес-аналитиков на EPAM Business Analysis Open Day!

Тебя ждёт 3 потока, 22 спикера и 15+ докладов, где спикеры #ЕРАМ расскажут о ролях и задачах бизнес-аналитиков на проектах в компании. Регистрируйтесь и вы сможете:

Узнать, какие навыки нужны, чтобы быть востребованным на рынке
Поделиться опытом и идеями с единомышленниками
Ознакомиться с проектами и новыми профессиональными возможностями

А с 22 по 26 марта стартует Hiring Week для тех, кто хочет присоединиться к команде бизнес-аналитиков #EPAMBelarus. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!