EPAM Business Analysis Open Day: Projects Insights

Дата проведения:
18.03.2021
Место проведения:
Бесплатно
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18 марта приглашаем опытных бизнес-аналитиков на EPAM Business Analysis Open Day!
18 марта приглашаем опытных бизнес-аналитиков на EPAM Business Analysis Open Day!
Тебя ждёт 3 потока, 22 спикера и 15+ докладов, где спикеры #ЕРАМ расскажут о ролях и задачах бизнес-аналитиков на проектах в компании. Регистрируйтесь и вы сможете:
Узнать, какие навыки нужны, чтобы быть востребованным на рынке
Поделиться опытом и идеями с единомышленниками
Ознакомиться с проектами и новыми профессиональными возможностями
А с 22 по 26 марта стартует Hiring Week для тех, кто хочет присоединиться к команде бизнес-аналитиков #EPAMBelarus. Оставить заявку на участие можно по ссылке.
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