EPAM Business Analysis Open Day: Projects Insights

18 марта приглашаем опытных бизнес-аналитиков на EPAM Business Analysis Open Day!



Тебя ждёт 3 потока, 22 спикера и 15+ докладов, где спикеры #ЕРАМ расскажут о ролях и задачах бизнес-аналитиков на проектах в компании. Регистрируйтесь и вы сможете:



Узнать, какие навыки нужны, чтобы быть востребованным на рынке

Поделиться опытом и идеями с единомышленниками

Ознакомиться с проектами и новыми профессиональными возможностями



А с 22 по 26 марта стартует Hiring Week для тех, кто хочет присоединиться к команде бизнес-аналитиков #EPAMBelarus. Оставить заявку на участие можно по ссылке.