Серия социальных online-хакатонов Civic-Tech Hackathons

Civic-Tech Hackathons - это 50 часов, которые участники и эксперты проведут online вместе, чтобы создать уникальные проекты, способные решать социальные задачи, и приносить пользу обществу.

Каждый из хакатонов посвящён своей теме:

Образование / Предпринимательство / Трудоустройство - 26-28 марта

Экология / Охрана природы / Защита животных - 9-11 апреля

Архитектура и инфраструктура города / поселка / деревни - 23-25 апреля

Социальная уязвимость людей, групп / Психология - 30 апреля - 2 мая

К участию приглашаются:

программисты,

разработчики,

дизайнеры,

маркетологи,

проектные менеджеры,

гражданские активисты,

специалисты в одной из тематик хакатона,

носители социальных идей.

Что получат участники:

В рамках каждого тематического хакатона жюри определит по 2 команды-победителя. С каждой из команд будет составлен план развития проекта и индивидуальный “пакет умной поддержки” на сумму ~1000$.

С его помощью, например, можно будет оплатить консультации для закрытия “пробелов” в проекте, доработать ИТ-составляющую, или направить их на продвижение.

Также участников ждут призы и подарки от VANDRA, «Квиз-игры "Держи пять!"», образовательного и кадрового центра «Новое завтра», магазина натуральной косметики «ДНК», «Кнігарнi Логвінаў», и других партнеров мероприятия.

Civic-Tech Hackathons будут проводиться в online-формате, однако организаторы предусматривают возможности и для живой встречи участников.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно здесь.

Проект «Сивик Тэк Хакатонс» реализуется при поддержке Фонда Посольства Нидерландов по Региональному Партнерству (NFRP-MATRA) и Словацкого агентства международного сотрудничества в целях развития (SlovakAid).