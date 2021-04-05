Дата проведения:
15.04.2021
Место проведения:
Бесплатно
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15 апреля приглашаем опытных дата-инженеров на ЕРАМ Big Data Projects Insider!
На мероприятии вы сможете:
- Узнать, какие навыки работы с Big Data востребованы сейчас на рынке
- Расширить свои знания в предметной области
- Познакомиться с проектами и горячими вакансиями в ЕРАМ
Читай агенду, регистрируйся и подключайся онлайн 15 апреля в 18.00!
А с 19 по 23 апреля стартует Hiring Week для тех, кто хочет присоединиться к команде дата-инженеров EPAM Belarus. Оставить заявку на участие можно по ссылке.
Что ты можешь получить от участия в Hiring Week?
- Свежие идеи для работы над своим проектом
- Job offer в компанию ЕРАМ
- Специальный sign-on бонус за успешное присоединение к команде
До встречи на ивенте!
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