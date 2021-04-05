15 апреля приглашаем опытных дата-инженеров на ЕРАМ Big Data Projects Insider!

На мероприятии вы сможете:

Узнать, какие навыки работы с Big Data востребованы сейчас на рынке

Расширить свои знания в предметной области

Познакомиться с проектами и горячими вакансиями в ЕРАМ

Читай агенду, регистрируйся и подключайся онлайн 15 апреля в 18.00!

А с 19 по 23 апреля стартует Hiring Week для тех, кто хочет присоединиться к команде дата-инженеров EPAM Belarus. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Что ты можешь получить от участия в Hiring Week?

Свежие идеи для работы над своим проектом

Job offer в компанию ЕРАМ

Специальный sign-on бонус за успешное присоединение к команде

До встречи на ивенте!