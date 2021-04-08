Кейс-конференция "Кухня бизнеса"

Хотите найти драйверы и барьеры роста для вашей компании, выйти на новые рынки и клиентские сегменты, организовать команду и выстроить бизнес-процессы, способные оптимально реагировать на вызовы и угрозы?

20 апреля пройдёт кейс-конференция для руководителей «Кухня бизнеса» с анализом успешных примеров и инструментов адаптации бизнеса к новым условиям. Мы не будем говорить о том, как привлекать лиды и строить скрипты продаж. Наша цель – показать точки роста изнутри – в ваших бизнес-процессах и команде.

«Кухня бизнеса» приготовила новые рецепты для трех категорий компаний - B2C, B2B, ИТ. Практики и инструменты от тех, кто нашел точки роста в кризис, готовые бизнес-модели, реальные истории изменений и роль автоматизации/цифровизации в этих процессах.

Темы В2В потока

• Customer Journey Map в B2B – составляем CJM, делим клиентский путь на этапы и находим точки роста на каждом из них.

• Трансформация продаж в В2В. Разбираем, как почувствовать «химию» клиента и поразить его через экран?

• Электронный документооборот и проверка контрагентов: считаем выгоды, минимизируем риски.



Темы В2С потока

• Только факты: рынок потребления и поведение пользователей в 2020 году. Используем новые потребительские ценности для роста бизнеса.

• Все каналы коммуникации с клиентами - в едином пространстве: реагируем быстро, сохраняем каждого, растим эффективность.

• Сервис, как конкурентное преимущество компании. Как сделать клиента вашим другом.



Темы IT потокa

• Как успешно конкурировать на рынке труда

• Как перейти на remote отдела продаж и вырасти на 20+%

• Как масштабировать компанию и вырасти из стартапа в системную структуру

• Как посчитать Unit экономику вашего проекта

Стоимость билета для первых 300 участников 20 BYN

Дата и время проведения: 20 апреля, online, 10:00 – 16:00

Спикеры и подробная программа