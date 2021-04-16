Дата проведения:
21.04.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Приглашаем тебя принять участие 21 апреля в EPAM Projects Day – мы расскажем о наших проектах в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве, где сегодня есть спрос на разработчиков, тестировщиков, дизайнеров и менеджеров. Регистрируйся на ивент, чтобы:
- Познакомиться с существующими в компании проектами
- Узнать, какие технологии востребованы для создания различных бизнес-решений
- Пообщаться с коллегами и подобрать для себя проект
В программе – 6 стримов и 20+ докладов. Смотри агенду, выбирай стрим и подавай заявку на участие!
Мы ищем кандидатов уровня Middle, Senior или Lead для работы на передовых проектах с различным стеком технологий.
Стать частью команды EPAM просто – для этого нужно выполнить 5 шагов:
- Оставить заявку по ссылке
- Выбрать удобную дату и время интервью
- Ожидать обратной связи от рекрутера
- Пройти техническое собеседование
- Получить специальный бонус, после выхода в компанию
Что ты получишь от участия?
- Новые возможности для развития
- Возможный Job Offer в ЕРАМ --
- Специальный sign-on бонус за присоединение к команде
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