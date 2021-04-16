Приглашаем тебя принять участие 21 апреля в EPAM Projects Day – мы расскажем о наших проектах в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве, где сегодня есть спрос на разработчиков, тестировщиков, дизайнеров и менеджеров. Регистрируйся на ивент, чтобы:

Познакомиться с существующими в компании проектами

Узнать, какие технологии востребованы для создания различных бизнес-решений

Пообщаться с коллегами и подобрать для себя проект

В программе – 6 стримов и 20+ докладов. Смотри агенду, выбирай стрим и подавай заявку на участие!

Мы ищем кандидатов уровня Middle, Senior или Lead для работы на передовых проектах с различным стеком технологий.

Стать частью команды EPAM просто – для этого нужно выполнить 5 шагов:

Оставить заявку по ссылке Выбрать удобную дату и время интервью Ожидать обратной связи от рекрутера Пройти техническое собеседование Получить специальный бонус, после выхода в компанию

Что ты получишь от участия?