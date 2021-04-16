EPAM PROJECTS DAY

Дата проведения: 

21.04.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Приглашаем тебя принять участие 21 апреля в EPAM Projects Day – мы расскажем о наших проектах в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве, где сегодня есть спрос на разработчиков, тестировщиков, дизайнеров и менеджеров. Регистрируйся на ивент, чтобы:

  • Познакомиться с существующими в компании проектами
  • Узнать, какие технологии востребованы для создания различных бизнес-решений
  • Пообщаться с коллегами и подобрать для себя проект

В программе – 6 стримов и 20+ докладов. Смотри агенду, выбирай стрим и подавай заявку на участие!

Мы ищем кандидатов уровня Middle, Senior или Lead для работы на передовых проектах с различным стеком технологий.

Стать частью команды EPAM просто – для этого нужно выполнить 5 шагов: 

  1. Оставить заявку по ссылке
  2. Выбрать удобную дату и время интервью 
  3. Ожидать обратной связи от рекрутера 
  4. Пройти техническое собеседование 
  5. Получить специальный бонус, после выхода в компанию 

Что ты получишь от участия?

  • Новые возможности для развития
  • Возможный Job Offer в ЕРАМ --
  • Специальный sign-on бонус за присоединение к команде
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