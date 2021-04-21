SECON.Weekend про командную работу

24 и 25 апреля Ассоциация SECON проводит конференцию SECON.Weekend! Григорий Петров, DevRel в Evrone (Москва), расскажет о новейших нейрофизиологичеких гипотезах работы сознания, которые помогают справиться с прокрастинацией и подстроиться под удаленную работу. Алексей Трошин, руководитель департамента разработки в Финам (Москва), поделится опытом перехода на удаленку команды из 150+ человек.

Конференция пройдет в уютной и неформальной атмосфере бара. После основных докладов и перерывов для нетворкинга зрителей ждет шоу «10 глупых вопросов про IT и команды». А в воскресенье по плану lean-coffee и экскурсии в офисы трех пензенских компаний: можно будет пообщаться, обсудить важные вопросы и познакомиться с коллегами.

Для коллег из других городов SECON.Weekend — отличный повод устроить себе мини-путешествие в Пензу на выходные, чтобы послушать полезные доклады и пообщаться с коллегами по IT.

Билеты и подробности лекций по ссылке.

Когда: 24-25 апреля 2021 год

Где: Пенза, Московская, 60 (Бар60)