Конференция GDPR Day 2021

Дата проведения: 

с 25.05.2021 по 26.05.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Конференция GDPR Day 2021 — это возможность для бизнеса:

  • узнать мировые и национальные privacy-тренды и перспективы
  • познакомиться с лидерами мнений и услышать их прогнозы
  • понять, как дальше будет развиваться приватность, чтобы принимать верные бизнес-решения
  • увидеть, как внедряют GDPR успешные компании, и взять с них пример
  • выбрать экспертов для сотрудничества по GDPR-compliance

Программа

1. Бизнес: прибыль и клиенты

  • Как сделать защиту приватности своим конкурентным преимуществом и получить возврат инвестиций в GDPR-compliance?
  • Какие новые тенденции в сфере приватности надо учесть, чтобы развивать выгодное сотрудничество с партнёрами из ЕС?
  • Как защитить свой бизнес, чтобы субъекты персональных данных не смогли его обанкротить, подавая групповой иск?

2. Эксперты: compliance с минимальными усилиями

  • Как внедрить GDPR в компании? Пошаговая инструкция.  
  • Техническая сторона cookies и новейшие рекомендации ЕС.
  • Принципы встроенной приватности для IT-приложений: без этого больше не выживет ни один стартап. 

3. Активисты: этическая сторона вопроса

  • Приватность и искусственный интеллект: совместимость и цели. 
  • Цифровые права и персональные данные. 

Будет особенно полезно CEO, топ-менеджерам, продуктовым и проектным менеджерам, CTO, системным архитекторам, юристам, инспекторам по защите персональных данных, privacy-специалистам, маркетологам и UX дизайнерам.

 

Узнайте, что нового ждет нас в сфере защиты приватности в 2021-2022 и как подготовить к этому свой бизнес. 

Участие бесплатная, регистрация здесь.

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