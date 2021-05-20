Дата проведения:
с 25.05.2021 по 26.05.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Конференция GDPR Day 2021 — это возможность для бизнеса:
- узнать мировые и национальные privacy-тренды и перспективы
- познакомиться с лидерами мнений и услышать их прогнозы
- понять, как дальше будет развиваться приватность, чтобы принимать верные бизнес-решения
- увидеть, как внедряют GDPR успешные компании, и взять с них пример
- выбрать экспертов для сотрудничества по GDPR-compliance
Программа
1. Бизнес: прибыль и клиенты
- Как сделать защиту приватности своим конкурентным преимуществом и получить возврат инвестиций в GDPR-compliance?
- Какие новые тенденции в сфере приватности надо учесть, чтобы развивать выгодное сотрудничество с партнёрами из ЕС?
- Как защитить свой бизнес, чтобы субъекты персональных данных не смогли его обанкротить, подавая групповой иск?
2. Эксперты: compliance с минимальными усилиями
- Как внедрить GDPR в компании? Пошаговая инструкция.
- Техническая сторона cookies и новейшие рекомендации ЕС.
- Принципы встроенной приватности для IT-приложений: без этого больше не выживет ни один стартап.
3. Активисты: этическая сторона вопроса
- Приватность и искусственный интеллект: совместимость и цели.
- Цифровые права и персональные данные.
Будет особенно полезно CEO, топ-менеджерам, продуктовым и проектным менеджерам, CTO, системным архитекторам, юристам, инспекторам по защите персональных данных, privacy-специалистам, маркетологам и UX дизайнерам.
Узнайте, что нового ждет нас в сфере защиты приватности в 2021-2022 и как подготовить к этому свой бизнес.
Участие бесплатная, регистрация здесь.
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