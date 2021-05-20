Конференция GDPR Day 2021 — это возможность для бизнеса:

узнать мировые и национальные privacy-тренды и перспективы

познакомиться с лидерами мнений и услышать их прогнозы

понять, как дальше будет развиваться приватность, чтобы принимать верные бизнес-решения

увидеть, как внедряют GDPR успешные компании, и взять с них пример

выбрать экспертов для сотрудничества по GDPR-compliance

Программа

1. Бизнес: прибыль и клиенты

Как сделать защиту приватности своим конкурентным преимуществом и получить возврат инвестиций в GDPR-compliance?

Какие новые тенденции в сфере приватности надо учесть, чтобы развивать выгодное сотрудничество с партнёрами из ЕС?

Как защитить свой бизнес, чтобы субъекты персональных данных не смогли его обанкротить, подавая групповой иск?

2. Эксперты: compliance с минимальными усилиями

Как внедрить GDPR в компании? Пошаговая инструкция.

Техническая сторона cookies и новейшие рекомендации ЕС.

Принципы встроенной приватности для IT-приложений: без этого больше не выживет ни один стартап.

3. Активисты: этическая сторона вопроса

Приватность и искусственный интеллект: совместимость и цели.

Цифровые права и персональные данные.

Будет особенно полезно CEO, топ-менеджерам, продуктовым и проектным менеджерам, CTO, системным архитекторам, юристам, инспекторам по защите персональных данных, privacy-специалистам, маркетологам и UX дизайнерам.

Узнайте, что нового ждет нас в сфере защиты приватности в 2021-2022 и как подготовить к этому свой бизнес.

Участие бесплатная, регистрация здесь.