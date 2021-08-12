EPAM Tour to Explore: Польша, Литва & Грузия

C 24 по 26 августа мы приглашаем вас на онлайн-ивент Tour to Explore: Польша, Литва & Грузия, где вы узнаете о:



* Ваших карьерных возможностях в новой локации

* Проектах EPAM в различных доменах

* Историях релокации наших коллег из первых уст



Выбирайте одну или несколько интересующих вас стран и подключайтесь! Все стримы начнутся в 18:00 (GMT +3)



A вот и план нашего виртуального тура



* 24 августа – начнём с гостеприимной Польши

* 25 августа – затем заглянем в удивительную Литву

* 26 августа – и завершим солнечной Грузией



Регистрируйтесь на ивент и отправляйтесь в путешествие к своим новым карьерным вершинам с EPAM!

