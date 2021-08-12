EPAM Tour to Explore: Польша, Литва & Грузия

Дата проведения:
с 24.08.2021 по 26.08.2021
Место проведения:
Бесплатно
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C 24 по 26 августа мы приглашаем вас на онлайн-ивент Tour to Explore: Польша, Литва & Грузия, где вы узнаете о:
C 24 по 26 августа мы приглашаем вас на онлайн-ивент Tour to Explore: Польша, Литва & Грузия, где вы узнаете о:
* Ваших карьерных возможностях в новой локации
* Проектах EPAM в различных доменах
* Историях релокации наших коллег из первых уст
Выбирайте одну или несколько интересующих вас стран и подключайтесь! Все стримы начнутся в 18:00 (GMT +3)
A вот и план нашего виртуального тура
* 24 августа – начнём с гостеприимной Польши
* 25 августа – затем заглянем в удивительную Литву
* 26 августа – и завершим солнечной Грузией
Регистрируйтесь на ивент и отправляйтесь в путешествие к своим новым карьерным вершинам с EPAM!
Комментарии
Расцениваю, как призыв к релокации. ИМХО.
А вот я бы никогда не уехал в Польшу. Мне там тесно. Польским, кстати, владею. И никогда бы не уехал в Литву из-за менталитета литовцев: если литовец упрётся - - пиши пропало. А уж в Грузию и подавно бы не ехал - - далеко, жарко, и, похоже, нет там порядка.