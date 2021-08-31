Luxoft TechFest #5: DevOps

Дата проведения:
09.09.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Говорить будем об инструментах, практиках, проблемах и их решениях. А если чуть конкретнее, то о:
Luxoft TechFest #5 — бесплатный онлайн митап для тех, кому близок DevOps.
Говорить будем об инструментах, практиках, проблемах и их решениях. А если чуть конкретнее, то о:
✔ Развертывании приложений и конфигураций в виде кода с помощью GitOps для Kubernetes с поддержкой Azure Arc;
✔ Облачной платформе: vendor lock и можно ли его избежать;
✔ Jenkins Jobs as Code, или как жить с одним пайплайном на всех.
Все доклады можно будет обсудить со спикерам в дискуссионных Zoom-комнатах.
Подробно почитать программу митапа и зарегистрироваться можно на сайте.
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