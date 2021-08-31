Luxoft TechFest #5: DevOps

Дата проведения: 

09.09.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Luxoft TechFest #5 — бесплатный онлайн митап для тех, кому близок DevOps.

Говорить будем об инструментах, практиках, проблемах и их решениях. А если чуть конкретнее, то о:
✔ Развертывании приложений и конфигураций в виде кода с помощью GitOps для Kubernetes с поддержкой Azure Arc;
✔ Облачной платформе: vendor lock и можно ли его избежать;
✔ Jenkins Jobs as Code, или как жить с одним пайплайном на всех.

Все доклады можно будет обсудить со спикерам в дискуссионных Zoom-комнатах.

Подробно почитать программу митапа и зарегистрироваться можно на сайте.

 
Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 