Luxoft TechFest #5: DevOps

Luxoft TechFest #5 — бесплатный онлайн митап для тех, кому близок DevOps.

Говорить будем об инструментах, практиках, проблемах и их решениях. А если чуть конкретнее, то о:

✔ Развертывании приложений и конфигураций в виде кода с помощью GitOps для Kubernetes с поддержкой Azure Arc;

✔ Облачной платформе: vendor lock и можно ли его избежать;

✔ Jenkins Jobs as Code, или как жить с одним пайплайном на всех.



Все доклады можно будет обсудить со спикерам в дискуссионных Zoom-комнатах.

Подробно почитать программу митапа и зарегистрироваться можно на сайте.