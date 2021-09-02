Miro: онбординг инженеров, рост команды и Fluent setter’ы

Дата проведения: 

08.09.2021

Место проведения: 

Бесплатно

8 сентября, в 18:00 пройдет бесплатный митап от команды Miro при поддержке JUG Ru Group.

В прямом эфире будут говорить о технологиях и людях, общаться и дарить огненный мерч. И, конечно же, слушать доклады:

  • Антон Медников, «Онбординг-процесс в Miro на примере личного опыта»;
  • Дмитрий Цыбин, «Регулярные релизы во время стремительного роста компании»;
  • Сергей Чернов, «Fluent setter’ы».

А под конец вас будет ждать круглый стол «Behind the glassdoor: Миро изнутри», на котором спикеры поговорят о жизни внутри компании и ответят на вопросы зрителей.

Подробности и регистрация на сайте мероприятия.

 

 

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