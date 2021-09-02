Miro: онбординг инженеров, рост команды и Fluent setter’ы

8 сентября, в 18:00 пройдет бесплатный митап от команды Miro при поддержке JUG Ru Group.

В прямом эфире будут говорить о технологиях и людях, общаться и дарить огненный мерч. И, конечно же, слушать доклады:

Антон Медников, «Онбординг-процесс в Miro на примере личного опыта»;

Дмитрий Цыбин, «Регулярные релизы во время стремительного роста компании»;

Сергей Чернов, «Fluent setter’ы».

А под конец вас будет ждать круглый стол «Behind the glassdoor: Миро изнутри», на котором спикеры поговорят о жизни внутри компании и ответят на вопросы зрителей.

Подробности и регистрация на сайте мероприятия.