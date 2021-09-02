Miro: онбординг инженеров, рост команды и Fluent setter’ы

Дата проведения:
08.09.2021
Место проведения:
Бесплатно
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8 сентября, в 18:00 пройдет бесплатный митап от команды Miro при поддержке JUG Ru Group.
В прямом эфире будут говорить о технологиях и людях, общаться и дарить огненный мерч. И, конечно же, слушать доклады:
- Антон Медников, «Онбординг-процесс в Miro на примере личного опыта»;
- Дмитрий Цыбин, «Регулярные релизы во время стремительного роста компании»;
- Сергей Чернов, «Fluent setter’ы».
А под конец вас будет ждать круглый стол «Behind the glassdoor: Миро изнутри», на котором спикеры поговорят о жизни внутри компании и ответят на вопросы зрителей.
Подробности и регистрация на сайте мероприятия.
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