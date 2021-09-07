EPAM Design Hiring Weeks

Дата проведения:
с 13.09.2021 по 24.09.2021
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
С 13 по 24 сентября участвуй в Design Hiring Weeks и получи возможность стать частью команды Senior и Lead+ дизайнеров EPAM в Беларуси, Литве, Польше или Грузии.
С 13 по 24 сентября участвуй в Design Hiring Weeks и получи возможность стать частью команды Senior и Lead+ дизайнеров EPAM в Беларуси, Литве, Польше или Грузии.
Если ты присоединишься к EPAM Belarus в течение 48 часов после приглашения в компанию, то ты получишь стартовый бонус до 4000$.
Чтобы стать частью нашей команды тебе нужно:
〰️ Зарегистрироваться на Hiring Weeks
〰️ Выбрать удобную дату и время для интервью
〰️ Дождаться обратной связи от рекрутеров
〰️ Успешно пройти техническое собеседование
〰️ Выбрать условия сотрудничества
〰️ Присоединиться к нам и получить стартовый бонус
Оставляй заявку на Design Hiring Weeks, становись частью команды и проектируй будущее технологий с ЕРАМ!
Горячие темы