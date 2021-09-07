EPAM Design Hiring Weeks

С 13 по 24 сентября участвуй в Design Hiring Weeks и получи возможность стать частью команды Senior и Lead+ дизайнеров EPAM в Беларуси, Литве, Польше или Грузии.

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Если ты присоединишься к EPAM Belarus в течение 48 часов после приглашения в компанию, то ты получишь стартовый бонус до 4000$.



Чтобы стать частью нашей команды тебе нужно:



〰️ Зарегистрироваться на Hiring Weeks

〰️ Выбрать удобную дату и время для интервью

〰️ Дождаться обратной связи от рекрутеров

〰️ Успешно пройти техническое собеседование

〰️ Выбрать условия сотрудничества

〰️ Присоединиться к нам и получить стартовый бонус



Оставляй заявку на Design Hiring Weeks, становись частью команды и проектируй будущее технологий с ЕРАМ!