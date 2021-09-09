Онлайн-форум Трансформания

Форум «Трансформания» — это площадка для обмена опытом по вопросам управления проектами, процессами, продуктами и командами в условиях цифровой трансформации, где эксперты делятся практическими знаниями, основанными на реальном опыте.

В этом году на форуме обсудим, как:

меняется модель взаимодействия бизнеса и ИТ;

обеспечить скорость и гибкость разработки при сохранении качества;

связать стратегию, тактику, ежедневные задачи и обеспечить эффективное взаимодействие на всех уровнях;

управлять процессами и измерять их эффективность;

осуществить переход на agile;

совместить проектные и продуктовые подходы;

сохранить ментальное здоровье сотрудников и социальное взаимодействие в условиях удаленной работы.

Общение с профессионалами и их опыт поможет посмотреть на ваши задачи с другой стороны, переосмыслить их, найти новые пути решения, пройти путь трансформации в организации более эффективно, с наименьшими трудностями.

Своим опытом поделятся эксперты из таких компаний, как СберБанк, Mail.ru Group, Ренессанс Кредит, Сбер Банк (Беларусь), Lamoda, Avito, Банк ВТБ (Россия), Ipsos и других.

Проект программы и условия участия размещены на странице форума https://dgline.by/forum.

Участие платное.