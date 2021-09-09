Онлайн-форум Трансформания

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Форум «Трансформания» — это площадка для обмена опытом по вопросам управления проектами, процессами, продуктами и командами в условиях цифровой трансформации, где эксперты делятся практическими знаниями, основанными на реальном опыте.
В этом году на форуме обсудим, как:
- меняется модель взаимодействия бизнеса и ИТ;
- обеспечить скорость и гибкость разработки при сохранении качества;
- связать стратегию, тактику, ежедневные задачи и обеспечить эффективное взаимодействие на всех уровнях;
- управлять процессами и измерять их эффективность;
- осуществить переход на agile;
- совместить проектные и продуктовые подходы;
- сохранить ментальное здоровье сотрудников и социальное взаимодействие в условиях удаленной работы.
Общение с профессионалами и их опыт поможет посмотреть на ваши задачи с другой стороны, переосмыслить их, найти новые пути решения, пройти путь трансформации в организации более эффективно, с наименьшими трудностями.
Своим опытом поделятся эксперты из таких компаний, как СберБанк, Mail.ru Group, Ренессанс Кредит, Сбер Банк (Беларусь), Lamoda, Avito, Банк ВТБ (Россия), Ipsos и других.
Проект программы и условия участия размещены на странице форума https://dgline.by/forum.
Участие платное.
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