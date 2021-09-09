Онлайн-форум Трансформания

Дата проведения: 

23.09.2021

Место проведения: 

Платно

Форум  «Трансформания» — это площадка для обмена опытом по вопросам управления проектами, процессами, продуктами и командами в условиях цифровой трансформации, где эксперты делятся  практическими знаниями, основанными на реальном опыте. 

В этом году на форуме обсудим, как:

  • меняется модель взаимодействия бизнеса и ИТ;
  • обеспечить скорость и гибкость разработки при сохранении качества;
  • связать стратегию, тактику, ежедневные задачи и обеспечить эффективное взаимодействие на всех уровнях;
  • управлять процессами и измерять их эффективность;
  • осуществить переход на agile;
  • совместить проектные и продуктовые подходы;
  • сохранить ментальное здоровье сотрудников и социальное взаимодействие в условиях удаленной работы. 

Общение с профессионалами и их опыт поможет посмотреть на ваши задачи с другой стороны, переосмыслить их, найти новые пути решения, пройти путь трансформации в организации более эффективно, с наименьшими трудностями. 

Своим опытом поделятся эксперты из таких компаний, как СберБанк, Mail.ru Group, Ренессанс Кредит, Сбер Банк (Беларусь), Lamoda, Avito, Банк ВТБ (Россия), Ipsos и других. 

Проект программы и условия участия  размещены на странице форума https://dgline.by/forum. 

Участие платное. 

 

 
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