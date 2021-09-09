Митап «Тестирование в Agile»

Дата проведения: 

15.09.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Будем говорить про гибкое тестирование, инструменты, подходы и многое другое.

В программе:

  • Юрий Акопян, «Йога и тестирование — практики для развития гибкости и достижения качества»;
  • Роман Гусев, «Контрактное тестирование на pact.io, и как в микросервисной архитектуре находить интеграционные дефекты на самом раннем этапе»;
  • Мария Палагина, «Мы внедрили Zero Bug Policy и баги исчезли: все хорошо или все плохо?»;
  • Илья Кулаков, «Введение в новую сертификацию ISTQB — Agile Test Leadership at Scale».

Подробно почитать программу митапа и зарегистрироваться можно на сайте.

 
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