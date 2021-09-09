Митап «Тестирование в Agile»

Дата проведения:
15.09.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Будем говорить про гибкое тестирование, инструменты, подходы и многое другое.
В программе:
- Юрий Акопян, «Йога и тестирование — практики для развития гибкости и достижения качества»;
- Роман Гусев, «Контрактное тестирование на pact.io, и как в микросервисной архитектуре находить интеграционные дефекты на самом раннем этапе»;
- Мария Палагина, «Мы внедрили Zero Bug Policy и баги исчезли: все хорошо или все плохо?»;
- Илья Кулаков, «Введение в новую сертификацию ISTQB — Agile Test Leadership at Scale».
Подробно почитать программу митапа и зарегистрироваться можно на сайте.
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