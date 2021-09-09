Митап «Тестирование в Agile»

Будем говорить про гибкое тестирование, инструменты, подходы и многое другое.

В программе:

Юрий Акопян, «Йога и тестирование — практики для развития гибкости и достижения качества»;

Роман Гусев, «Контрактное тестирование на pact.io, и как в микросервисной архитектуре находить интеграционные дефекты на самом раннем этапе»;

Мария Палагина, «Мы внедрили Zero Bug Policy и баги исчезли: все хорошо или все плохо?»;

Илья Кулаков, «Введение в новую сертификацию ISTQB — Agile Test Leadership at Scale».

Подробно почитать программу митапа и зарегистрироваться можно на сайте.