EPAM Meet Up Mobile & Frontend

EPAM при поддержке JUG Ru Group организует бесплатный онлайн-митап сразу по двум направлениям: будут раздельные трансляции для frontend-разработчиков и мобильных разработчиков. В сумме вас ждет 6 докладов от топовых спикеров, дискуссии после каждого из них, а также розыгрыши призов и возможность пообщаться с коллегами со всего мира.

Доклады про фронтенд:

Алексей Золотых — «Вся власть Бэкэндам»;

Максим Корсаков и Артур Захреба — «AI в браузере: возможности и сложности»;

Виталий Фридман — «Новые приключения в FrontEnd, Издание 2021 года».

Доклады про мобильную разработку:

Данис Тазетдинов — «iOS 15 грозит разработчикам?»;

Александр Денисов — «Flutter и немного огня»;

Анна Жаркова — «KSP и Kotlin Multiplatform.

Узнать подробности программы и бесплатно зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.