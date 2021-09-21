EPAM Meet Up Mobile & Frontend

Дата проведения:
29.09.2021
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
EPAM при поддержке JUG Ru Group организует бесплатный онлайн-митап сразу по двум направлениям: будут раздельные трансляции для frontend-разработчиков и мобильных разработчиков. В сумме вас ждет 6 докладов от топовых спикеров, дискуссии после каждого из них, а также розыгрыши призов и возможность пообщаться с коллегами со всего мира.
Доклады про фронтенд:
- Алексей Золотых — «Вся власть Бэкэндам»;
- Максим Корсаков и Артур Захреба — «AI в браузере: возможности и сложности»;
- Виталий Фридман — «Новые приключения в FrontEnd, Издание 2021 года».
Доклады про мобильную разработку:
- Данис Тазетдинов — «iOS 15 грозит разработчикам?»;
- Александр Денисов — «Flutter и немного огня»;
- Анна Жаркова — «KSP и Kotlin Multiplatform.
Узнать подробности программы и бесплатно зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.
Горячие темы