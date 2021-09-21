EPAM Meet Up Mobile & Frontend

Дата проведения: 

29.09.2021

Место проведения: 

Бесплатно

EPAM при поддержке JUG Ru Group организует бесплатный онлайн-митап сразу по двум направлениям: будут раздельные трансляции для frontend-разработчиков и мобильных разработчиков. В сумме вас ждет 6 докладов от топовых спикеров, дискуссии после каждого из них, а также розыгрыши призов и возможность пообщаться с коллегами со всего мира.

Доклады про фронтенд:

  • Алексей Золотых — «Вся власть Бэкэндам»;
  • Максим Корсаков и Артур Захреба — «AI в браузере: возможности и сложности»;
  • Виталий Фридман — «Новые приключения в FrontEnd, Издание 2021 года».

Доклады про мобильную разработку:

  • Данис Тазетдинов — «iOS 15 грозит разработчикам?»;
  • Александр Денисов — «Flutter и немного огня»;
  • Анна Жаркова — «KSP и Kotlin Multiplatform.
 

Узнать подробности программы и бесплатно зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

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