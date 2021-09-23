29 сентября EPAM Training Center проведет новый стрим Junior's Performance Optimization Conference.



Хочешь освоить профессию на стыке системного анализа, администрирования, тестирования и разработки? В прямом эфире на YouTube Вадим Волков и Сергей Пашкевич: ⠀

Расскажут, почему так важна производительность

Познакомят с профессией Performance Engineer

Проведут нагрузочный тест сайта

Составят RoadMap начинающего специалиста

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