Дата проведения:
29.09.2021
Место проведения:
Бесплатно
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29 сентября EPAM Training Center проведет новый стрим Junior's Performance Optimization Conference.
29 сентября EPAM Training Center проведет новый стрим Junior's Performance Optimization Conference.
Хочешь освоить профессию на стыке системного анализа, администрирования, тестирования и разработки? В прямом эфире на YouTube Вадим Волков и Сергей Пашкевич: ⠀
- Расскажут, почему так важна производительность
- Познакомят с профессией Performance Engineer
- Проведут нагрузочный тест сайта
- Составят RoadMap начинающего специалиста
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