Junior's Performance Optimization Conference

Дата проведения: 

29.09.2021

Место проведения: 

Бесплатно

29 сентября EPAM Training Center проведет новый стрим Junior's Performance Optimization Conference.

Хочешь освоить профессию на стыке системного анализа, администрирования, тестирования и разработки? В прямом эфире на YouTube Вадим Волков и Сергей Пашкевич: ⠀

  • Расскажут, почему так важна производительность
  • Познакомят с профессией Performance Engineer
  • Проведут нагрузочный тест сайта
  • Составят RoadMap начинающего специалиста

Регистрируйся и подключайся в 18:30 к горячей беседе!

 
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