Онлайн-конференция HDC.Together

Дата проведения: 

с 22.10.2021 по 24.10.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Компания Huawei приглашает белорусских разработчиков принять участие в онлайн-конференции HDC.Together, которая пройдет с 22 по 24 октября. Мероприятие будет бесплатным, предварительная регистрация не требуется.

Онлайн-конференция для разработчиков будет проходить три дня. Среди основных тем – возможности HarmonyOS и развитие экосистемы. Отдельные сессии посвящены финансам, игровой индустрии, AppGallery и поисковой системе Petal.

Среди спикеров – известные эксперты и лидеры отрасли. От Huawei, в частности, выступят руководитель смартфонного бизнеса Ричард Ю и глава Software-департамента Тим Гонг.

Онлайн-конференция начнется 22 октября в 09.30 по минскому времени, а завершится 24 октября. Присоединиться к мероприятию можно в любое время в онлайн-формате.

 
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