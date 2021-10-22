Онлайн-конференция HDC.Together

Компания Huawei приглашает белорусских разработчиков принять участие в онлайн-конференции HDC.Together, которая пройдет с 22 по 24 октября. Мероприятие будет бесплатным, предварительная регистрация не требуется.



Онлайн-конференция для разработчиков будет проходить три дня. Среди основных тем – возможности HarmonyOS и развитие экосистемы. Отдельные сессии посвящены финансам, игровой индустрии, AppGallery и поисковой системе Petal.



Среди спикеров – известные эксперты и лидеры отрасли. От Huawei, в частности, выступят руководитель смартфонного бизнеса Ричард Ю и глава Software-департамента Тим Гонг.



Онлайн-конференция начнется 22 октября в 09.30 по минскому времени, а завершится 24 октября. Присоединиться к мероприятию можно в любое время в онлайн-формате.