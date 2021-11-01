CSP как наиболее выгодный канал лицензирования РО Microsoft

Приглашаем присоединиться к онлайн семинару «Как выбрать наиболее выгодный канал лицензирования РО Microsoft: новости, облачные сервисы, бессрочные лицензии (Perpetual License)», который состоится 09 ноября в 11:00.

Cloud Solution Provider (CSP) является динамичным и активно развивающимся среди всех каналов лицензирования Microsoft. Теперь в данном канале доступно приобретение в том числе бессрочных лицензий: Windows 10 Enterprise Upgrade, Office Standard и Pro Plus, SQL Server, Windows Server и т.д.

На данном вебинаре мы расскажем о важных изменениях, которые произошли в данном канале, поговорим об отличиях CSP от других вариантов поставки ПО Microsoft, поделимся некоторыми анонсами от Microsoft, а также расскажем о выгодах и преимуществах, в том числе связанных с механизмами управления подписками, предоставляемыми Софтлайн, которые получают наши заказчики и партнёры.

В программе:

Основные ценности и возможности CSP канала

Новости в CSP

Доступный пул продуктов, в том числе: облачные подписки, бессрочные лицензии (Perpetual License), платформа Microsoft Azure

Чем Софтлайн может помочь при внедрении решений Microsoft?

Участие в вебинаре будет особенно полезно директору службы ИТ, менеджеру по информатизации, исполнительному и операционному директору, директору по развитию бизнеса и коммерческому директору.

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