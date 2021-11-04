18 ноября 2021 года состоится онлайн-конференция Digital Identity Day. На конференции обсудим развитие инструментов для удаленной идентификации и аутентификации клиентов и реализацию безбумажного взаимодействия с ними.

Приглашенные спикеры расскажут:

о новых возможностях Межбанковской системы идентификации (МСИ), в т.ч. об использовании биометрии в трансграничной удаленной идентификации и в качестве способа противодействия методам социальной инженерии;

об использовании ID-карты для осуществления юридически значимых действий удаленно и планах развития Единой системы идентификации физических и юридических лиц (ЕСИФЮЛ);

о цифровом онбординге клиентов как эффективном инструменте для развития бизнеса на примере бизнес-кейсов life:), “Оплати”, whitebird.io и др.;

о способе реализации единого решения для регистрации, идентификации, верификации, аутентификации и цифровой подписи между участниками экосистемы;

о том, как организовать безбумажное взаимодействие с клиентами, используя электронную подпись, выпущенную на мобильном устройстве и/или лицевую биометрию;

об опыте реализации в России проекта “Цифровой профиль”, запущенного с целью предоставления организациям актуальных сведений о гражданах с их согласия напрямую от государства.

В завершение конференции в рамках дискуссии с участием представителей НЦЭУ, Национального Банка Республики Беларусь, НКФО ЕРИП обсудим вопросы участников конференции, связанные с развитием удаленной идентификации и безбумажного взаимодействия с клиентами, в том числе перспективы реализации в Беларуси облачной ЭЦП и применение норм Закона о защите персональных данных в процессах идентификации и аутентификации клиентов.

В качестве докладчиков выступят эксперты из таких компаний, как НКФО ЕРИП, Сбер Банк, НЦЭУ, Национальный банк Республики Беларусь, X INFOTECH, Ассоциация ФинТех, life:), VisionLabs, Оплати (LWO), nopaper.ru, whitebird.io и другие.

Партнеры конференции: X INFOTECH, VisionLabs.

Организаторы: Digital Line, НКФО ЕРИП.

Участие платное. Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте.