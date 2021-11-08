Дата проведения:
с 22.11.2021 по 30.11.2021
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
C 22 по 30 ноября 2021 года приглашаем разработчиков уровня Middle и Senior для участия в Itransition Salesforce Hiring Week!
Вас ждут масштабные проекты, работа в команде с опытными разработчиками, профессиональный рост и развитие.
4 шага для начала сотрудничества:
- Регистрация: https://itransition.by/hiring-week
- Подтверждение участия и выбор слота для собеседования
- Прохождение онлайн-интервью
- Принятие оффера и получение бонуса в размере до 5000$
Наши преимущества:
- Интервью в один этап
- Возможность самим выбрать удобное для вас время собеседования, включая субботу и воскресенье
- Предложение о работе в течение 12 часов
- Бонус за принятие оффера
Детали о работе с нами и регистрация.
Горячие темы