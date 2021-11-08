C 22 по 30 ноября 2021 года приглашаем разработчиков уровня Middle и Senior для участия в Itransition Salesforce Hiring Week!

Вас ждут масштабные проекты, работа в команде с опытными разработчиками, профессиональный рост и развитие.

4 шага для начала сотрудничества:

- Регистрация: https://itransition.by/hiring-week

- Подтверждение участия и выбор слота для собеседования

- Прохождение онлайн-интервью

- Принятие оффера и получение бонуса в размере до 5000$

Наши преимущества:

- Интервью в один этап

- Возможность самим выбрать удобное для вас время собеседования, включая субботу и воскресенье

- Предложение о работе в течение 12 часов

- Бонус за принятие оффера

Детали о работе с нами и регистрация.